Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng

Hậu trường 09/08/2023 18:47

Phương Trinh Jolie đã đã chia sẻ hình ảnh thời mang thai và sau khi sinh Tyga khiến người hâm mộ được một phen ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã đăng tải hình ảnh thưở còn bầu bí. Trong bức ảnh, cô diện nội y màu đen với vòng 2 'to tướng'. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân đã tăng 16kg trong thời gian thai kỳ. Điều khiến ai nấy cũng bất ngờ là cô không hề phát tướng hay trông sồ sề. Được biết, trong thời gian mang thai, Phương Trinh Jolie luôn đều đặn tập yoga và ăn uống khoa học.

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã đăng tải hình ảnh thưở còn bầu bí. 
Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 2
Trong bức ảnh, cô diện nội y màu đen với vòng 2 'to tướng'.
Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 3

Được biết, trong thời gian mang thai, Phương Trinh Jolie luôn đều đặn tập yoga và ăn uống khoa học

Hậu ở cữ, nữ diễn viên hầu hết dành thời gian cùng chồng và các con đi du lịch. Sau 42 ngày hạ sinh quý tử, cô đã tự tin khoe dáng vóc hiện tại. Nữ diễn viên đã diện bikini, xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, thần thái quyến rũ, bên cạnh đó là vòng eo nuột nà cùng đôi chân dài mướt mắt.

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 4
Hậu ở cữ, nữ diễn viên hầu hết dành thời gian cùng chồng và các con đi du lịch.
Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 5
Sau 42 ngày hạ sinh quý tử, cô đã tự tin khoe dáng vóc hiện tại.

Phía dưới bài viết, dân tình nhanh chóng để lại bình luận và dành nhiều lời khen cho vóc dáng quá đỉnh của mẹ bỉm hậu sinh nở. 

Chiều 24/6, Phương Trinh Jolie sinh mổ con trai nặng 3kg, tại một bệnh viện quốc tế. Sáng cùng ngày, nữ diễn viên chuyển dạ nhập viện và mong muốn sinh thường. Tuy nhiên, trải qua nhiều giờ đau đẻ, cô vẫn chưa sinh nên gia đình quyết định thay đổi phương án sinh mổ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 6
Chiều 24/6, Phương Trinh Jolie sinh mổ con trai nặng 3kg, tại một bệnh viện quốc tế.

Suốt thời gian mang thai, Phương Trinh Jolie không ngại diện trang phục gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Chính điều này khiến người đẹp vướng phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mọi người cho rằng phụ nữ có thai nên ăn diện kín đáo và hạn chế chụp ảnh khoe thân...

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 7
Suốt thời gian mang thai, Phương Trinh Jolie không ngại diện trang phục gợi cảm, cắt xẻ táo bạo.

Trước khi cưới Lý Bình, Phương Trinh Jolie có một con gái riêng, tên Mia (10 tuổi). Trong suốt qua trình mang thai, gia đình nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ ảnh đi du lịch cùng nhau.

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng - Ảnh 8
Trước khi cưới Lý Bình, Phương Trinh Jolie có một con gái riêng, tên Mia (10 tuổi).
Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình có chuyến du lịch đầu tiên sau khi sinh con.

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