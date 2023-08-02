Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ

Hậu trường 02/08/2023 09:49

Chia sẻ của mẹ bỉm Phương Trinh Jolie khiến dân tình không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Ngày 24/6 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình hạnh phúc đón quý tử là bé Tyga chào đời. Ở những tháng đầu đời, Tyga được mẹ khen phát triển bụ bẫm. Phương Trinh Jolie nói cô lẫn bạn bè, người thân đều thấy con trai giống Lý Bình như đúc, 'chẳng thừa hưởng nét nào của mẹ'.

Một tháng đầu sau sinh, Phương Trinh Jolie để tiểu hoàng tử ăn và ngủ thoải mái theo nhu cầu của bé. 'Nết ăn của con rất khó, đang ngủ ngon mà đói bụng là khóc ré lên. Khi con bú chưa đủ đô, tôi chưa kịp hâm sữa thì con đã khóc ngặt nghẽo, tím đỏ mặt mày. Dần dà, tôi cũng quen nết ăn, ngủ của bé' - cô nói.

Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ - Ảnh 1
Ngày 24/6 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình hạnh phúc đón quý tử là bé Tyga chào đời. Ở những tháng đầu đời, Tyga được mẹ khen phát triển bụ bẫm

Mới đây, tối ngày 1/8, Phương Trinh Jolie đã đăng tải khoảnh khắc cùng quý tử. Đáng chú ý, mẹ bỉm đã tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại của bản thân cùng con trai. Cụ thể, bà mẹ 2 con cho biết: "Mẹ bị tắc tuyến sữa sốt mấy ngày nay nên không livestream nổi, bé Tyga thì bị nổi rôm sẩy. Hai mẹ con cố gắng lên nào". 

Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ - Ảnh 2
 Bà mẹ 2 con cho biết: "Mẹ bị tắc tuyến sữa sốt mấy ngày nay nên không livestream nổi, bé Tyga thì bị nổi rôm sẩy. Hai mẹ con cố gắng lên nào"

Chia sẻ của mẹ bỉm Phương Trinh Jolie khiến dân tình không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Không chỉ vậy, bé Tyga cũng đang bị nổi rôm sẩy là vấn đề thường xuyên gặp phải ở các bé sơ sinh do ảnh hưởng bởi thời tiết cùng nhiều yếu tố khác nhau. Phía dưới bài viết, rất nhiều mẹ bỉm sữa khác đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm dân gian lẫn sử dụng thuốc để giúp đỡ Phương Trinh Jolie. 

Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ - Ảnh 3
 Phía dưới bài viết, rất nhiều mẹ bỉm sữa khác đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm dân gian lẫn sử dụng thuốc để giúp đỡ Phương Trinh Jolie

Nữ diễn viên "Dù gió có thổi" tự nhận mình 'nghiện' con. Niềm hạnh phúc của Phương Trinh Jolie mỗi ngày là nhìn ngắm sự thay đổi của con. Biểu cảm gương mặt của Tyga được mẹ khen đa dạng, khiến cô thấy quý tử ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ - Ảnh 4
Nữ diễn viên "Dù gió có thổi" tự nhận mình 'nghiện' con. Niềm hạnh phúc của Phương Trinh Jolie mỗi ngày là nhìn ngắm sự thay đổi của con

Từ khi con ra đời, Lý Bình chia sẻ việc chăm con với vợ, giúp cô giảm gánh nặng, khiến Phương Trinh Jolie thêm trân trọng bạn đời. Anh thành thạo bế con, cho con uống sữa, thay tã. Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em. Cô bé thường phụ ba mẹ gấp quần áo, khăn, tã cho em sơ sinh.

Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ - Ảnh 5
Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em

'Thấy tôi và chồng thay tã cho Tyga, Mia chạy tới và nói con phải quan sát từng công đoạn để mai mốt biết chăm sóc em. Con luôn sẵn sàng tinh thần không có ba mẹ bên cạnh, một mình chăm Tyga. Thấy Mia bắt đầu biết san sẻ, hỗ trợ, đỡ đần ba mẹ chăm em, tôi càng thương con hơn. Sự trưởng thành của Mia khiến tôi tự hào' - cô nói.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tiết lộ những hình ảnh hiếm có của quý tử Tyga trong dịp đầy tháng mới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Phương Trinh con trai Phương Trinh Jolie

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 53 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 38 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ