Phương Trinh Jolie gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ của bản thân và quý tử sau hơn 1 tháng ở cữ

Chia sẻ của mẹ bỉm Phương Trinh Jolie khiến dân tình không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Ngày 24/6 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình hạnh phúc đón quý tử là bé Tyga chào đời. Ở những tháng đầu đời, Tyga được mẹ khen phát triển bụ bẫm. Phương Trinh Jolie nói cô lẫn bạn bè, người thân đều thấy con trai giống Lý Bình như đúc, 'chẳng thừa hưởng nét nào của mẹ'. Một tháng đầu sau sinh, Phương Trinh Jolie để tiểu hoàng tử ăn và ngủ thoải mái theo nhu cầu của bé. 'Nết ăn của con rất khó, đang ngủ ngon mà đói bụng là khóc ré lên. Khi con bú chưa đủ đô, tôi chưa kịp hâm sữa thì con đã khóc ngặt nghẽo, tím đỏ mặt mày. Dần dà, tôi cũng quen nết ăn, ngủ của bé' - cô nói.

Ngày 24/6 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình hạnh phúc đón quý tử là bé Tyga chào đời. Ở những tháng đầu đời, Tyga được mẹ khen phát triển bụ bẫm Mới đây, tối ngày 1/8, Phương Trinh Jolie đã đăng tải khoảnh khắc cùng quý tử. Đáng chú ý, mẹ bỉm đã tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại của bản thân cùng con trai. Cụ thể, bà mẹ 2 con cho biết: "Mẹ bị tắc tuyến sữa sốt mấy ngày nay nên không livestream nổi, bé Tyga thì bị nổi rôm sẩy. Hai mẹ con cố gắng lên nào". Bà mẹ 2 con cho biết: "Mẹ bị tắc tuyến sữa sốt mấy ngày nay nên không livestream nổi, bé Tyga thì bị nổi rôm sẩy. Hai mẹ con cố gắng lên nào" Chia sẻ của mẹ bỉm Phương Trinh Jolie khiến dân tình không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, trong những tháng đầu đời, sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Không chỉ vậy, bé Tyga cũng đang bị nổi rôm sẩy là vấn đề thường xuyên gặp phải ở các bé sơ sinh do ảnh hưởng bởi thời tiết cùng nhiều yếu tố khác nhau. Phía dưới bài viết, rất nhiều mẹ bỉm sữa khác đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm dân gian lẫn sử dụng thuốc để giúp đỡ Phương Trinh Jolie.

Phía dưới bài viết, rất nhiều mẹ bỉm sữa khác đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm dân gian lẫn sử dụng thuốc để giúp đỡ Phương Trinh Jolie Nữ diễn viên "Dù gió có thổi" tự nhận mình 'nghiện' con. Niềm hạnh phúc của Phương Trinh Jolie mỗi ngày là nhìn ngắm sự thay đổi của con. Biểu cảm gương mặt của Tyga được mẹ khen đa dạng, khiến cô thấy quý tử ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Nữ diễn viên "Dù gió có thổi" tự nhận mình 'nghiện' con. Niềm hạnh phúc của Phương Trinh Jolie mỗi ngày là nhìn ngắm sự thay đổi của con Từ khi con ra đời, Lý Bình chia sẻ việc chăm con với vợ, giúp cô giảm gánh nặng, khiến Phương Trinh Jolie thêm trân trọng bạn đời. Anh thành thạo bế con, cho con uống sữa, thay tã. Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em. Cô bé thường phụ ba mẹ gấp quần áo, khăn, tã cho em sơ sinh. Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em 'Thấy tôi và chồng thay tã cho Tyga, Mia chạy tới và nói con phải quan sát từng công đoạn để mai mốt biết chăm sóc em. Con luôn sẵn sàng tinh thần không có ba mẹ bên cạnh, một mình chăm Tyga. Thấy Mia bắt đầu biết san sẻ, hỗ trợ, đỡ đần ba mẹ chăm em, tôi càng thương con hơn. Sự trưởng thành của Mia khiến tôi tự hào' - cô nói.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tiết lộ những hình ảnh hiếm có của quý tử Tyga trong dịp đầy tháng mới đây.

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