Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử

Hậu trường 05/08/2023 19:23

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình có chuyến du lịch đầu tiên sau khi sinh con.

Sơn 1 năm về chung một nhà, Phương Trinh Jolie – Lý Bình đã đón quý tử Tyga chào đời. Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe những khoảnh khắc gia đình cô cùng Lý Bình và con gái Mia quây quần bên nhau để cùng chăm sóc quý tử Tyga.

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử - Ảnh 1
Gia đình Phương Trinh Jolie - Lý Bình

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình có chuyến du lịch đầu tiên sau khi sinh con. Theo đó, cô viết: "Chuyến du lịch đầu tiên gia đình 5 thành viên".

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie có chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh con

 

Đáng chú ý, mẹ bỉm đã khoe trọn vóc dáng nóng bỏng với vòng 1 đầy đặn. Dù mới sinh con chưa được bao lâu nhưng Phương Trinh Jolie vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng khiến dân tình ngưỡng mộ.

Được biết, không như nhiều mẹ bỉm sẽ tàn phai dung nhan sau khi sinh con, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và chăm sóc da kĩ lưỡng để nhanh chóng lấy lại thân hình nuột nà như lúc chưa mang bầu.

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh con

 

Trong 1 tháng ở cữ, bà xã Lý Bình tuân thủ theo đúng thời gian ở cữ truyền thống để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Cô nàng thường xuyên tiết lộ cuộc sống mẹ bỉm nhiều vất vả khi chăm con nhỏ. May mắn là Phương Trinh Jolie luôn có ông xã và con gái bên cạnh hỗ trợ, động viên.

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử - Ảnh 4
Lý Bình và con gái Mia luôn giúp đỡ Phương Trinh Jolie chăm sóc quý tử

 

Từ khi con trai chào đời Lý Bình luôn chủ động chia sẻ việc chăm con với vợ, giúp vợ giảm gánh nặng, khiến Phương Trinh Jolie thêm trân trọng bạn đời. Anh thành thạo bế con, cho con uống sữa, thay tã. Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em. Cô bé thường phụ ba mẹ gấp quần áo, khăn, tã cho em sơ sinh.

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh

Đang trong thời gian ở cữ nhưng Phương Trinh Jolie vẫn làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo vì có thể gây ảnh hưởng tới quý tử mới sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Phương Trinh Jolie - Lý Bình vbiz

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 42 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ