Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử

Sơn 1 năm về chung một nhà, Phương Trinh Jolie – Lý Bình đã đón quý tử Tyga chào đời. Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe những khoảnh khắc gia đình cô cùng Lý Bình và con gái Mia quây quần bên nhau để cùng chăm sóc quý tử Tyga.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình có chuyến du lịch đầu tiên sau khi sinh con. Theo đó, cô viết: "Chuyến du lịch đầu tiên gia đình 5 thành viên".

Đáng chú ý, mẹ bỉm đã khoe trọn vóc dáng nóng bỏng với vòng 1 đầy đặn. Dù mới sinh con chưa được bao lâu nhưng Phương Trinh Jolie vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng khiến dân tình ngưỡng mộ.

Được biết, không như nhiều mẹ bỉm sẽ tàn phai dung nhan sau khi sinh con, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và chăm sóc da kĩ lưỡng để nhanh chóng lấy lại thân hình nuột nà như lúc chưa mang bầu.

Phương Trinh Jolie nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh con

Trong 1 tháng ở cữ, bà xã Lý Bình tuân thủ theo đúng thời gian ở cữ truyền thống để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Cô nàng thường xuyên tiết lộ cuộc sống mẹ bỉm nhiều vất vả khi chăm con nhỏ. May mắn là Phương Trinh Jolie luôn có ông xã và con gái bên cạnh hỗ trợ, động viên.

Lý Bình và con gái Mia luôn giúp đỡ Phương Trinh Jolie chăm sóc quý tử

Từ khi con trai chào đời Lý Bình luôn chủ động chia sẻ việc chăm con với vợ, giúp vợ giảm gánh nặng, khiến Phương Trinh Jolie thêm trân trọng bạn đời. Anh thành thạo bế con, cho con uống sữa, thay tã. Con gái riêng 10 tuổi của Phương Trinh Jolie cũng ra dáng chị hai, phụ ba mẹ chăm em. Cô bé thường phụ ba mẹ gấp quần áo, khăn, tã cho em sơ sinh.