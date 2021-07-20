Dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Một số nghệ sĩ showbiz không may nhiễm Covid-19 khiến khán giả quan tâm chú ý. Dưới đây là 3 nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ đã xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 thời gian qua.

Lữ Đắc Long cùng gia đình 3 người nhận kết quả xét nghiệp dương tính Covid-19 vào ngày 13/7. Được biết, bà xã và con nhỏ của nam nghệ sĩ nằm tại Bệnh viện Củ Chi. Song song đó, anh nhập viện ở Bệnh Viện Nguyễn Trãi, còn con trai lớn thì điều trị ở Bệnh viện An Bình.

Nhà báo điển trai Lữ Đắc Long sinh năm 1966, anh lớn lên ở Cai Lậy, Tiền Giang mênh mông sông nước. Ngoài ra anh còn là gương mặt quen thuộc với khán giả với vai trò diễn viên đóng thế (cascadeur). Thời gian sau đó anh bỗng chuyển hướng sang làm nhà báo và dần gây dựng được tên tuổi cho riêng mình. Lữ Đắc Long từng giành nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của mình như: Giải nhất Báo chí năm 2006 với loạt bài phóng sự: Phim Việt trong vòng xoáy thị trường, Hai giải nhất Báo chí do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức (2006 – 2007),…

Kim Đào

Nữ diễn viên từng đóng vai cung nữ trong phim Phượng Khấu có tên thật là Kim Đào và sinh năm 1991. Cô không qua đào tạo nhưng có nét diễn xuất rất tự nhiên và có lượng fan riêng của mình. Cô từng tham gia Cười Xuyên Việt và làm mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc diễn xuất và cuộc sống của nữ diễn viên cũng bị đóng băng. Nhằm trang trải cuộc sống cô đã thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau như viết kịch bản phim sitcom, quảng cáo, bán hàng online, làm nhạc chế,…

Diễn viên Kim Đào nổi tiếng với vai cung nữ trong phim Phượng Khấu - Ảnh: Internet

Vào tối ngày 12/7, con trai 10 tuổi của nữ diễn viên hài 9x được xác nhận mắc Covid-19, đến ngày 17/7 bản thân Kim Đào cũng có kết quả dương tính. Hiện nay, hai mẹ con Kim Đào đã trải qua 7 ngày cách ly tại bệnh viện dã chiến số 8, chung cư Thuận Việt thuộc quận 2, TP.HCM.

Nữ diễn viên hài và con trai - Ảnh: Internet

Nguyễn Khải Hoàn

Nhạc sĩ nổi tiếng showbiz sinh năm 1953 và có tên đầy đủ là Nguyễn Khải Hoàn. Ông lớn lên trong một gia đình cách mạng có ông nội là liệt sĩ, cha là cán bộ nghỉ hưu. Nhạc sĩ Khải Hoàn không may mắc bệnh đậu mùa năm 4 tuổi và từ đây không thể nhìn thấy ánh sáng. Vào thời điểm sau năm 1975, Nguyễn Khải Hoài trở thành nhạc sĩ khiếm thị duy nhất của sân khấu cải lương phía Nam được Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đề nghị Nhà nước xét phong tặng Nghệ sĩ ưu tú lúc bấy giờ. Khải Hoàn hiện đang sinh sống tại TP.HCM, dù đã có tuổi song ông vẫn dành nhiều thời gian để hỗ trợ hậu bối, nâng đỡ nhiều nhạc công tiềm năng. Ông thỉnh thoảng cũng tham gia ban nhạc cho các đài phát thanh truyền hình nhiều tỉnh và TP.HCM. Nam NSƯT cũng được chẩn đoán mắc Covid-19 và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện quận 8 ở TP.HCM.

Nhạc sĩ Khải Hoàn - Ảnh: Internet

Hiện tại khán giả mong các nghệ sĩ mau chóng hồi phục và giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể trở lại sân khấu và tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật trong tương lai.