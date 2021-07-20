NÓNG: Lộ hồ sơ nghi vấn bà xã thượng lưu đệ đơn ly hôn Đan Trường từ tận 4 năm trước, khán giả đổ xô xem thực hư?

Hậu trường 20/07/2021 08:52

MXH xôn xao giấy tờ liên quan đến vụ ly hôn của Đan Trường tuy nhiên đây cũng chỉ là nghi vấn chưa xác thực.

Đan Trường và Thủy Tiên đã bên nhau ngọt ngào suốt tận 8 năm trời. Thời gian qua cả hai đã có chung với nhau một cậu quý tử "ngậm thìa vàng" tuy nhiên thông tin cặp đôi đường ai nấy đi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Sau khi chia tay, nhiều hình ảnh về gia sản chung của cả hai cũng được fan chia sẻ rầm rộ với cơ ngơi bạc tỷ bên đất Mỹ, thậm chí biệt thự còn xa hoa hơn cả khách sạn 5 sao.

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Cơ ngơi xa hoa của Đan Trường và Thủy Tiên tại Mỹ - Ảnh: Internet

Trong khi một số người hâm mộ dành cho nam thần tượng sự cảm thông và động viên chia sẻ thì số khác lại xôn xao khi MXH chia sẻ hồ sơ được cho là liên quan đến vụ ly hôn của Đan Trường và vợ cũ. Cụ thể, bên trong tờ giấy ghi rõ thông tin người đệ đơn ly hôn là Windy Trinh - tên thật của Thuỷ Tiên và phía chồng là ca sĩ Đan Trường, cả hai có con chung là Mathis Phạm Trịnh Thiên Từ.

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MXH xôn xao trước hồ sơ chưa xác minh được cho là vụ ly hôn của Đan Trường và vợ cũ

Điều đáng chú ý là thời gian được đề cập trên hồ sơ ly hôn này là vào ngày 18/9/2017, chỉ sau gần 7 tháng cặp đôi đón con trai đầu lòng chứ không phải như nhiều thông tin mới được thiên hạ đồn đoán. Vợ cũ Đan Trường hạ sinh quý tử vào ngày 26/2/2017, hiện tại cậu con trai "ngậm thìa vàng" đã được hơn 4 tuổi. Cũng theo thông tin đang được đồn đại, thời điểm đó đơn ly hôn của cặp đôi đang trong tình trạng đang xử lý.

Mới đây nhất Đan Trường cũng đã gửi lời xin lỗi khán giả trên trang cá nhân và thông báo không nhận phỏng vấn trong thời gian này. Nhiều fan ruột của anh cũng đã vào gửi lời động viên thần tượng và hy vọng anh cố gắng vượt qua chuyện buồn thời gian qua.

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Mới đây nam ca sĩ cũng đã chính thức xin lỗi khán giả trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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NÓNG: Lộ hồ sơ nghi vấn bà xã thượng lưu đệ đơn ly hôn Đan Trường từ tận 4 năm trước, khán giả đổ xô xem thực hư? - Ảnh 5

Cậu quý tử 'ngậm thìa vàng' của cặp đôi giàu nhất nhì showbiz - Ảnh: Internet
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Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì fan vẫn luôn đồng cảm và dành nhiều lời động viên tích cực cho cả hai hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Dù chưa xác minh được đơn ly hôn này có xác thực hay không nhưng đa phần khán giả cho rằng đây là chuyện cá nhân của gia đình anh Bo, công chúng không nên xen quá nhiều vào đời tư cá nhân của nghệ sĩ. Hiện tại người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về vấn đề trên.

NÓNG: Đan Trường khẩn thiết xin lỗi sau khi hôn nhân đổ vỡ, 'trút' vài câu tâm sự khiến khán giả mủi lòng

NÓNG: Đan Trường khẩn thiết xin lỗi sau khi hôn nhân đổ vỡ, 'trút' vài câu tâm sự khiến khán giả mủi lòng

Bài thông báo mới nhất của ca sĩ Đan Trường trên trang cá nhân đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả.

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