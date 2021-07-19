NÓNG: Đan Trường khẩn thiết xin lỗi sau khi hôn nhân đổ vỡ, 'trút' vài câu tâm sự khiến khán giả mủi lòng

Bài thông báo mới nhất của ca sĩ Đan Trường trên trang cá nhân đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả.
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Đan Trường và Thủy Tiên đã có cuộc hôn nhân đẹp như mơ tuy nhiên mới đây cả hai đã khiến fan tiếc nuối khi thông báo chia tay sau 8 năm gắn bó. Lý do đưa ra là khoảng cách địa lý quá xa xôi và cả hai chưa thật sự hiểu cho nhau. Nhiều khán giả cũng đồng cảm với vợ chồng ca sĩ Kiếp Ve Sầu và dành cho thần tượng nhiều lời động viên.
Mới đây nhất nam ca sĩ điển trai đã thông báo trên trang cá nhân rằng bản thân vẫn ổn và từ chối nhận mọi cuộc phỏng vấn từ báo chí. Anh viết: "Đan Trường xin gởi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em báo chí, các bạn bè, người thân, các anh em đồng nghiệp và các Fan thân yêu đã thăm hỏi, động viên cho Đan Trường và Thuỷ Tiên. Đan Trường vẫn ổn mọi người à! Nhưng hiện tại, cho phép Đan Trường xin không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Đan Trường mong mọi người thông cảm và hiểu cho Đan Trường trong thời điểm này".
Bên cạnh đó, nam thần tượng còn nhắn nhủ mọi người nên chung tay phòng chống dịch Covid-19 và mong bà con khó khăn sẽ luôn no đủ trong thời điểm này: "Đan Trường biết mọi người thương yêu và quan tâm đến chuyện của Đan Trường và Thủy Tiên. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng bằng việc mọi người chúng ta hãy cùng nhau hướng về và chung tay, đồng lòng để đẩy lùi cơn đại dịch Covid 19 đang hoành hành tại Việt Nam. Có rất nhiều vấn đề chúng ta phải chia sẻ đến cộng đồng như cách phòng tránh dịch bệnh, các địa điểm gởi tặng thực phẩm cho bà con khó khăn, cách thực hiện để nhận các gói cứu trợ cho các đối tượng theo quy định... Đó mới là những vấn đề thiết yếu chúng ta cần quan tâm". Cuối bài đăng Đan Trường dành lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ và những ai quan tâm anh thời gian qua, hy vọng khán giả hãy thôi bận lòng về mọi chuyện đã qua: "Đan Trường xin lỗi vì đã để việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người. Một lần nữa Đan Trường mong mọi người đừng quá bận lòng về chuyện của mình và chúc cho mọi người luôn được khỏe mạnh, bình an trong cuộc sống".
Sau khi bài đăng lên sóng nhiều khán giả đã tràn vào trang cá nhân của anh để lại nhiều bình luận tích cực: "Dù có chuyện gì đi nữa vẫn mãi yêu thương, ủng hộ theo dõi anh ạ. Vẫn yêu như ngày đầu, anh giữ gìn sức khỏe anh nhé", "Chúng em vẫn luôn đi phía sau anh, để dõi theo, cùng anh làm những việc tốt và có ý nghĩa", "Mãi yêu thương và ủng hộ anh Bo - Đan Trường"...
Hiện tại bài đăng của Đan Trường hậu ly hôn vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều lời động viên tích cực trên mạng xã hội.