NÓNG: Đan Trường khẩn thiết xin lỗi sau khi hôn nhân đổ vỡ, 'trút' vài câu tâm sự khiến khán giả mủi lòng

Đan Trường và Thủy Tiên đã có cuộc hôn nhân đẹp như mơ tuy nhiên mới đây cả hai đã khiến fan tiếc nuối khi thông báo chia tay sau 8 năm gắn bó. Lý do đưa ra là khoảng cách địa lý quá xa xôi và cả hai chưa thật sự hiểu cho nhau. Nhiều khán giả cũng đồng cảm với vợ chồng ca sĩ Kiếp Ve Sầu và dành cho thần tượng nhiều lời động viên.

Đan Trường và Thủy Tiên đường ai nấy đi sau 8 năm gắn bó - Ảnh: Internet

Mới đây nhất nam ca sĩ điển trai đã thông báo trên trang cá nhân rằng bản thân vẫn ổn và từ chối nhận mọi cuộc phỏng vấn từ báo chí. Anh viết: "Đan Trường xin gởi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em báo chí, các bạn bè, người thân, các anh em đồng nghiệp và các Fan thân yêu đã thăm hỏi, động viên cho Đan Trường và Thuỷ Tiên. Đan Trường vẫn ổn mọi người à! Nhưng hiện tại, cho phép Đan Trường xin không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Đan Trường mong mọi người thông cảm và hiểu cho Đan Trường trong thời điểm này".