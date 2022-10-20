3 mỹ nhân Việt từng tuyên bố 'không bao giờ lấy chồng nghèo': Có người vỡ mộng, phải nuôi con một mình xứ người

“Tôi cần một người đàn ông có công việc mưu sinh và thu nhập ổn định để lo cho tôi và con tôi… Tất nhiên, anh ấy là chồng, phải có trách nhiệm và bổn phận của người đàn ông là lo cho gia đình. Bản thân tôi từng rất nghèo rồi, nên không thể nào đi nuôi ngược đàn ông được. Tôi không thực dụng nhưng không muốn người khác lợi dụng mình” – Ngọc Quyên từng chia sẻ.

Ngọc Quyên từng là một chân dài rất cá tính trong showbiz Việt, với tính cách này, cô từng “thẳng như ruột ngựa” chuyện lên xe hoa. Dù là một người tự lập, Ngọc Quyên lại không phủ nhận việc vẫn mơ ước về một người chồng đại gia, người thành đạt.

Thế nhưng Ngọc Quyên không thể gắn bó bên chồng đại gia đến trọn đời, cả hai ly hôn vào tháng 10/2018 và cô trở thành mẹ đơn thân. Ly hôn, cô lâm vào cảnh khốn khó khi không có quốc tịch, không biết lái xe... và nhiều chuyện khác nữa. Thời gian đầu, Ngọc Quyên mãi chìm trong quá khứ không thoát ra được, cô gặm nhấm những tiếc nuối cho đến khi nhìn con và bừng tỉnh, từng bước làm lại cuộc đời.

Năm 2014, cô kết hôn với vị đại gia giàu có – bác sĩ Richard Lê. Sau khi lập gia đình, cô khép lại sự nghiệp sàn diễn ở Việt Nam để qua Mỹ cùng ông xã đại gia. Nghĩ rằng lấy được người chồng chăm lo tài chính thì bản thân không cần làm gì cả nên từ khi có thai, cô đã ở nhà để hưởng thụ cuộc sống thoải mái rồi dần dần lệ thuộc vào chồng.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo sinh trưởng trong gia đình có 5 thành viên, cô là con gái thứ hai trong gia đình. Gia đình cô gặp phải biến cố lớn vào năm cuối lúc Đặng Thu Thảo học trung học phổ thông. Bên cạnh công việc làm ăn gặp khó khăn, cha người đẹp mắc bệnh tiểu đường cho nên gia đình phải bán đi căn nhà đang ở để có tiền trang trải.

Đến năm Thu Thảo tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình không đóng được tiền học phí, người đẹp xin mẹ cho đi làm thêm. Cô từng bưng bê trong quán cà phê, làm nghề trang điểm...

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2012 đã mở ra cánh cửa tươi sáng cho cuộc đời Đặng Thu Thảo cũng như gia đình nàng hậu. Cái nghèo bao trùm tuổi thơ của Đặng Thu Thảo, và để đạt được đến thành tựu ngày hôm nay cô đã phấn đấu nỗ lực rất nhiều. Chính vì vậy, người đàn ông cô lựa chọn cũng phải tương xứng hoặc hơn "tầm".

Chia sẻ về hình mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, nàng hậu cho rằng chuyện chân dài yêu đại gia không có gì là sai trái cả.

“Đại gia mà yêu người đẹp một cách thật lòng thì tại sao lại lên án? Quan trọng nhất vẫn là yêu mình chân thành, tin mình và chia sẻ được những suy nghĩ, những khúc mắc trong cuộc sống của mình. Đó phải là người đàn ông thành đạt và nhân hậu”, cô khẳng định quan điểm của mình. Chính vì vậy khi hẹn hò với đại gia Trung Tín, cô không hề giấu giếm mà thẳng thắn công khai mối quan hệ của mình.

Năm 2018, Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín nắm tay nhau về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò. Trái ngược với Ngọc Quyên, sau khi có 2 con đầu lòng, thay vì ở nhà “tề gia nội trợ” thì ngay sau khi sinh người đẹp đã quay trở lại với công việc.

Người đẹp sinh năm 1991 cũng cho biết, ông xã rất quan tâm gia đình và yêu thương các con nên cô mới nhanh lấy lại sức khỏe và vóc dáng để đi làm.

Ngọc Trinh

Ngọc Trinh được công chúng biết đến bởi ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng và cực kỳ quyến rũ. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" với những shoot hình hay màn trình diễn bikini "bỏng mắt". Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, mà những câu nói vang danh về tình yêu của Ngọc Trinh cũng từng là đề tài gây sốt mạng xã hội.

Chia sẻ về mẫu người đàn ông Ngọc Trinh yêu, cô cho biết, cô chỉ thích người lớn tuổi hơn mình, lớn hơn chừng 20 tuổi là đẹp nhất. Cô nàng thẳng thắn khẳng định, cô thích được bạn trai chăm sóc cô giống như chăm sóc con gái của mình.

Theo đó, yếu tố kinh tế là yếu tố quyết định Ngọc Trinh có quen được một người đàn ông nào đó hay không. Cụ thể là kinh tế phải vững hơn cô, tậm chí phải vượt xa hơn cô nhiều. Lý giải đơn goản, "nữ hoàng nội y" muốn người đó vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là chỗ dựa kinh tế cho cô. Ngọc Trinh nhấn mạnh: "Cho dù điều kiện kinh tế của tôi có đủ hay không thì tôi vẫn rất cần người đàn ông có điều kiện vì như vậy, tôi mới thấy họ xứng với mình".

Đặc biệt, Ngọc Trinh cũng khẳng định rằng, cô sẽ không yêu những ngời đàn ông nghèo. Đó là tiêu chuẩn của cô. "Với những người đàn ông không có gì chắc chỉ giới hạn ở mức bạn bè thôi" - người đẹp cho hay. Trước thực tế, đàn ông có điều kiện thì sẽ hay lăng nhăng, Ngọc Trinh thừa nhận điều này. Nhưng theo cô, có người đàn ông không có kinh tế, họ cũng không chung thủy. Cô thấy trường hợp này nhiều nên không thể nói là có tiền là không chung thủy, không có tiền thì chung thủy. Tùy từng người và tùy xem may mắn của người đẹp có gặp người đàn ông trong mơ, vừa có tiền vừa chung thủy không.