Top những loại thực phẩm càng ăn càng đói!

Chúng ta đã quen với cảm giác đói khi thức dậy và chăm chú ngắm nhìn vẻ ngon lành lấp lánh của những chiếc bánh nướng có đường tại quán cà phê yêu thích của mình trong khi chờ đợi cốc cà phê buổi sáng. Nhưng bánh ngọt có đường là một trong những món tồi tệ nhất mà bạn có thể bắt đầu ngày mới và chắc chắn không phải là một bữa sáng hoàn chỉnh.

Những món nướng này rất tốt để đáp ứng khẩu vị của bạn nhưng không quá thỏa mãn dạ dày vì chúng có xu hướng chứa nhiều carbs đơn giản. Nếu không có đủ chất đạm hoặc chất xơ (thứ mà bánh ngọt thường thiếu), những món ăn này sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn, gây ra tình trạng sụt giảm lượng đường trong máu ngay sau đó. Và khi lượng đường trong máu xuống thấp, bạn sẽ cảm thấy đói và mệt mỏi nhiều hơn, đó là lý do loại thực phẩm này không thích hợp để bắt đầu một ngày mới của bạn.

2. Đồ uống có cồn

Rượu có thể làm tăng cơn đói của bạn một cách nghiêm trọng. Cụ thể, khi cơ thể bạn xử lý rượu, quá trình giải phóng glucose [đường] của gan bị chậm lại và điều này có thể tạo ra lượng đường trong máu thấp. Đôi khi, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh và sau đó giảm xuống sau khi uống rượu. Sự tăng giảm nhanh chóng của lượng đường trong máu có thể khiến bạn thèm ăn tất cả các món ăn nhẹ. Và tác động thậm chí còn tồi tệ hơn nếu bạn thường kết hợp rượu của mình với nước cam, nước ép nam việt quất hoặc soda.

Không chỉ vậy, rượu còn có thể làm tăng cảm giác thèm ăn carbohydrate của bạn. Đó là bởi vì quá trình loại bỏ rượu khỏi cơ thể chúng ta làm thay đổi sự cân bằng lượng đường trong máu và làm cạn kiệt lượng glycogen dự trữ hoặc carbs dự trữ. Điều đó khiến bạn thèm ăn nhiều carbs hơn, vì carbs dễ dàng chuyển hóa thành glucose trong cơ thể chúng ta nhất.

3. Cơm trắng

Các chuyên gia cho biết gạo trắng không có hại gì đối với bạn, nhưng tốt hơn hết bạn nên chọn gạo lứt hoặc gạo đen thường xuyên hơn. Cụ thể, tất cả gạo trắng đều bắt đầu từ gạo lứt, sau đó được tinh chế và đánh bóng để loại bỏ lớp vỏ màu nâu bên ngoài gọi là cám. Đây là những gì mang lại cho gạo trắng màu ngọc trai cùng với kết cấu mềm mại. Vấn đề ở đây là gần như tất cả chất xơ và vitamin B trong gạo đều được tìm thấy trong cám. Không chỉ các vitamin trong cám quan trọng mà chất xơ trong cám còn đóng vai trò kiểm soát cơn đói. Không có chất xơ, ăn một phần gạo trắng sẽ tăng tốc độ phản ứng insulin và tăng tốc độ làm rỗng dạ dày, điều này khiến chúng ta đói hơn về lâu dài.

4. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng tương tự như gạo lứt ở chỗ cám đã được loại bỏ khỏi hạt lúa mì để làm bánh mì. Và kết quả là bánh mì bị mất đi hầu hết các chất dinh dưỡng và chất xơ, khiến bạn không có cảm giác no. Trên thực tế, theo USDA, một lát bánh mì trắng cung cấp ít hơn một gam chất xơ.

Điều đó có nghĩa là, nếu bạn thèm một chiếc bánh sandwich làm từ bánh mì trắng mềm hơn, các chuyên gia khuyên bạn nên thêm một ít protein nạc như thịt gà tây hoặc thịt gà cắt lát cùng với pho mát ít béo. Bạn cũng nên bổ sung thêm một ít chất xơ từ các loại rau như rau mầm hoặc ớt chuông. Bằng cách này, bạn có một số hợp chất sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến bạn cảm thấy hài lòng hơn một chút cho đến bữa ăn kế tiếp.

5. Ngũ cốc có đường

Ngũ cốc có đường thường được tạo thành từ đường. Và điều đó có nghĩa là chúng không chứa đủ chất xơ và protein, cả hai hợp chất giúp mang lại cảm giác no. Đó là lý do tại sao việc tiêu thụ những loại ngũ cốc này có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và sau đó lại giảm xuống.

Nếu bạn thích ăn ngũ cốc và muốn thứ gì đó giúp bạn tránh đói và giữ lượng đường trong máu ổn định hơn, hãy chọn loại hộp có hơn 5 gam chất xơ mỗi khẩu phần. Một mẹo khác là kết hợp ngũ cốc của bạn với sữa giàu protein, chẳng hạn như sữa bò hoặc sữa đậu nành, hoặc tốt nhất là dùng sữa chua Hy Lạp nhé.

6. Nước ép trái cây

Chỉ vì nó được làm từ trái cây không có nghĩa là nó tốt cho bạn. Cụ thể, nước trái cây chứa một lượng đường cao và ít hoặc không có chất xơ - một sự kết hợp nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu và sau đó dẫn đến các sự cố sau đó. Chính sự biến động nhanh chóng của lượng đường trong máu đã góp phần gây ra cảm giác đói và thiếu cảm giác no.

Nếu bạn đang thèm thứ gì đó bổ dưỡng hơn nước ép thông thường, hãy thử trộn các loại trái cây và rau mà bạn định ép lấy nước, bằng cách đó, hỗn hợp sẽ có được nhiều chất xơ giúp no hơn.

7. Khoai tây chiên

Mặc dù khoai tây có tác dụng tuyệt vời trong việc thúc đẩy cảm giác no, nhưng chúng lại kém hiệu quả hơn đáng kể khi ở dạng khoai tây chiên. Điều này là do chúng chứa nhiều carbs tinh chế và natri, mang lại cảm giác hài lòng về khẩu vị nhưng không giúp bạn cảm thấy no bụng lâu. Việc không có bất kỳ protein hoặc chất xơ nào như vậy, nếu tất cả những gì bạn ăn chỉ là khoai tây chiên, bạn sẽ có cảm giác thèm ăn rất nhanh ngay sau đó.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm càng ăn càng đói, có thể gây cản trở cho quá trình giảm cân của bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!