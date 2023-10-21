7 nguyên nhân khiến bạn tăng cân đột ngột

Nếu bạn lo lắng về việc tăng cân nhanh chóng, hãy tìm hiểu về 7 nguyên nhân chính dẫn đến tăng cân đột ngột và các dấu hiệu của nó ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy hướng tới việc giảm cân lành mạnh bằng chế độ ăn uống và lối sống phù hợp.

Hội chứng buồng trứng đa nang là tình trạng rối loạn nội tiết tố ảnh hưởng đến những người có buồng trứng. Nó có thể gây ra chu kỳ kinh nguyệt bị mất hoặc không đều, vô sinh, mụn trứng cá, mọc tóc quá mức và tăng cân. Cụ thể, hội chứng này phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể bạn và gây ra những thay đổi trong quá trình trao đổi chất, dẫn đến kháng insulin, thúc đẩy tích trữ chất béo và tăng cảm giác đói. Điều này có thể dẫn đến chỉ số khối cơ thể cao hơn và khó giảm cân.

2. Căng thẳng

Căng thẳng, cả cấp tính lẫn mãn tính, đều có thể dẫn đến tăng cân đột ngột. Khi bạn căng thẳng, cơ thể bạn sản sinh ra cortisol, một loại hormone gây căng thẳng có thể dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và thèm ăn những thực phẩm dễ chịu có hàm lượng calo cao. Ngoài căng thẳng, bạn cũng có thể gặp các triệu chứng như khó ngủ, mệt mỏi, khó thở, khó tiêu, đau cơ, đau đầu, v.v. Thật không may, tất cả những triệu chứng này cũng có thể thúc đẩy tăng cân.

3. Bệnh suy giáp

Suy giáp, tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ hormone tuyến giáp, có thể gây tăng cân đột ngột. Hormon tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa quá trình trao đổi chất. Khi chúng không đủ, tốc độ trao đổi chất của bạn sẽ giảm, dẫn đến tăng cân. Các triệu chứng khác của bệnh suy giáp bao gồm mệt mỏi, không chịu được lạnh và rụng tóc.

4. Thời kỳ mãn kinh

Mãn kinh là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa ở phụ nữ. Điều này thường liên quan đến tăng cân vì trong thời kỳ mãn kinh, tình trạng mất cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là tình trạng giảm nồng độ estrogen là phổ biến. Điều này có thể gây tăng cân, đặc biệt là ở vùng bụng. Việc tăng cân đột ngột này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim.

5. Thiếu ngủ

Giấc ngủ rất quan trọng để duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Việc thiếu ngủ liên tục có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố của cơ thể, đặc biệt là các hormone điều chỉnh sự thèm ăn và trao đổi chất. Trong đó, ghrelin là một loại hormone kích thích cơn đói, tăng lên khi bạn thiếu ngủ, trong khi leptin, loại hormone báo hiệu cảm giác no, lại giảm đi. Sự mất cân bằng này có thể dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân theo thời gian.

6. Thuốc chống trầm cảm và steroid

Một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm và steroid, có thể góp phần làm tăng cân đột ngột. Thuốc chống trầm cảm, đặc biệt là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm khả năng cảm thấy no, dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân. Mặt khác, steroid có thể gây giữ nước và tăng mỡ trong cơ thể.

7. Hội chứng Cushing

Hội chứng Cushing là một tình trạng hiếm gặp do sản xuất quá nhiều cortisol, một loại hormone điều chỉnh các chức năng khác nhau của cơ thể, bao gồm cả quá trình trao đổi chất và phản ứng miễn dịch. Khi nồng độ cortisol quá cao, nó có thể dẫn đến tăng cân đáng kể, đặc biệt là ở mặt, cổ và bụng. Các triệu chứng khác của hội chứng Cushing bao gồm da mỏng, dễ bầm tím và yếu cơ.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp chi tiết về 7 nguyên nhân khiến bạn tăng cân đột ngột. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!