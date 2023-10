Top 7 món ăn nhẹ đêm khuya tốt nhất để giảm cân hiệu quả

Hạt dẻ cười là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp khi bạn muốn ăn một miếng giòn, mặn vào đêm khuya. Ngoài ra, chúng cũng sẽ không “tàn phá” vòng eo của bạn.

The Nutrition Twins cho biết: " Hạt dẻ cười là một trong những loại hạt có lượng calo thấp nhất, vì vậy bạn có thể ăn khẩu phần ăn lớn nhất — 49 hạt mỗi khẩu phần". Đồng thời, loại hạt này là nguồn cung cấp chất xơ và protein tốt, vì vậy chúng giữ cho lượng đường trong máu ổn định, tránh được tình trạng tăng lượng đường trong máu tăng đột biến - nguyên nhân có thể khiến bạn thức giấc vào nửa đêm. Ngoài ra, những loại hạt thơm ngon này còn cung cấp chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, thường liên quan đến tăng cân.

2. Dâu tằm

Lần tới khi bạn vào bếp để ăn nhẹ vào đêm khuya, hãy nhớ chuẩn bị sẵn quả dâu tằm trong tủ lạnh. Loại quả này có vị ngọt, ít calo, chứa nhiều chất chống oxy hóa và không chứa thêm đường. Cụ thể, các chuyên gia cho biết: “Dâu tằm là một nguồn chất xơ tốt, chúng sẽ giúp bạn no lâu và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến cũng như những cơn gây ra cảm giác thèm đường”. Đặc biệt, dâu tằm cũng có thể giúp giảm cân vì chúng chứa chất phytochemical cyanidin-3-glucoside (C3G) đã được chứng minh là làm tăng sản xuất adiponectin, có thể tăng cường chuyển hóa chất béo, cũng như leptin, giúp ngăn chặn sự thèm ăn hiệu quả.

3. Bỏng ngô

Bỏng ngô là một món ăn nhẹ đơn giản, thú vị, hoàn hảo cho một bữa ăn khuya. Món ăn giòn này cũng là một nguồn chất xơ tuyệt vời, vì vậy nó sẽ giúp bạn no lâu. Bỏng ngô chỉ cung cấp 31 calo mỗi cốc. Theo một nghiên cứu, tiêu thụ 15 calo bỏng ngô sẽ khiến bạn no tương đương với việc ăn một phần khoai tây chiên chứa 150 calo.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả này, bạn chỉ cần cẩn thận không thêm dầu hoặc bơ vào bỏng ngô vì chúng có thể bổ sung thêm hàng trăm calo. Thay vào đó, hãy thử dùng quế, ớt bột, bột tỏi hoặc các loại gia vị khác không chứa calo và mang lại lợi ích tăng cường miễn dịch.

4. Trứng luộc chín

Trứng luộc chín không chỉ dành cho bữa sáng! Chúng là những món ăn nhẹ đơn giản có chứa 6 gam protein sẽ giúp bạn no lâu. The Nutrition Twins chia sẻ: “Mọi người liên tưởng đến trứng với một bữa ăn, vì vậy khi bạn dùng nó như một bữa ăn nhẹ, về mặt tinh thần bạn sẽ có cảm giác như đang ăn nhiều hơn”. Ngoài ra, trứng xếp hạng cao trong thang đo Chỉ số cảm giác no. Không giống như đồ ăn nhẹ ngọt ngào có thể khiến bạn thèm đồ ngọt hơn, một quả trứng sẽ giúp bạn thỏa mãn cơn đói hoàn toàn. Bạn chỉ cần rắc một ít hạt tiêu hoặc một chút muối lên trứng là đã có ngay một món ăn nhẹ thơm ngon, dinh dưỡng và no bụng rồi nhé!

5. Kiwi

Khi bạn muốn một món ngọt, hãy ăn một quả kiwi. Trên thực tế, kiwi chỉ cung cấp cho bạn khoảng 84 calo trong khi cung cấp 4 gam chất xơ.

Đặc biệt, theo các chuyên gia, kiwi là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu nhất trong cơ thể. Cụ thể, serotonin và serotonin đã được chứng minh là giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giúp bạn hạn chế tiêu thụ những sản phẩm không lành mạnh hơn nhé.

6. Sữa nghệ

Nếu bạn là người yêu thích sữa, bạn sẽ thích thú với gợi ý ăn nhẹ vào đêm khuya này. Sữa nghệ vàng chỉ có 45 calo nhưng lại làm được biết bao điều tuyệt vời. Theo The Nutrition Twins, ngụm nhẹ nhàng này giúp thư giãn, giảm căng thẳng và tiêu hóa tốt hơn. Bằng cách giảm căng thẳng, loại sữa vàng này sẽ giúp giảm “hormone béo bụng” được gọi là cortisol. Cụ thể, được làm bằng các nguyên liệu như nghệ, gừng và quế, bạn sẽ chống lại tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, điều đó có nghĩa là bạn sẽ giảm cân dễ dàng hơn.

7. Quả anh đào

Bạn đang tìm kiếm thứ gì đó có vị chua với một chút vị ngọt tự nhiên? Hãy cân nhắc việc thỏa mãn cơn thèm ăn đêm khuya của bạn bằng một vài quả anh đào. Loại trái cây này cung cấp chất xơ, cụ thể, một cốc quả anh đào có hột chứa gần ba gam chất xơ - một lượng giúp bạn no và hỗ trợ giảm cân tốt hơn. Ngoài ra, ăn vặt bằng một cốc anh đào sẽ chỉ khiến bạn tiêu tốn khoảng 87 calo. Vì vậy, quả anh đào sẽ giúp bạn cảm thấy no và không tốn nhiều calo, đặc biệt nếu bạn ăn chúng vào đêm khuya!

Tóm lại, trên đây là tổng hợp Top 7 món ăn nhẹ đêm khuya tốt nhất để giảm cân. Với những món ăn vặt lành mạnh, ít calo và giàu dinh dưỡng này, bạn có thể vẫn có thể thỏa mãn cơn thèm ăn khuya của mình, mà vẫn đảm bảo được hiệu quả giảm cân tốt nhất nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.