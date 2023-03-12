Mẹ hai con thay đổi vóc dáng ngoạn mục sau khi giảm 32 kg: Bí quyết trong 9 tháng mang lại hiệu quả bất ngờ

Nhi từng có cảm giác chỉ "hít thở thôi cũng béo". Đi học, cô quen với lời chê bai của bạn bè về cơ thể quá khổ của mình, nghĩ "phải sống chung với nó cả đời".

Theo thông tin từ Báo VnExpress, chị Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, 31 tuổi sẽ là một động lực để chị em có thể giảm cân như mong đợi. Bí quyết từ bà mẹ trẻ nặng đến 92 kg, bị trầm cảm bởi ngoại hình đã hoàn toàn thay đổi sau 9 tháng. Không chỉ có vóc dáng thon gọn, mẹ Yến Nhi còn được nhiều người khen nức nở vì nhan sắc thăng hạng hơn sau khi giảm cân.

Cô còn bị trào ngược dạ dày nặng, nếu tiếp tục ăn kiêng dễ gây đau, stress, mệt mỏi hơn. Nhiều lúc mở tủ quần áo, Nhi bất lực không biết mặc gì, rồi tự thu mình, hạn chế gặp gỡ mọi người. Cô đã bắt đầu thay đổi bản thân, kiên quyết giảm cân kì được mới thôi.

Năm lớp 8, cô nhịn ăn để giảm cân nhưng không thay đổi nhiều, sau đó số kg trở lại như cũ. Lên đại học, cô tiếp tục thất bại với lần giảm cân thứ hai. Năm 2017, Nhi lấy chồng, mãi không có con. Bác sĩ khuyến cáo các chỉ số huyết áp, đường huyết, gan nhiễm mỡ cao, cần phải giảm cân, nếu không sẽ mắc bệnh mạn tính. Khi dịch Covid bùng phát, cân nặng của cô tăng không kiểm soát, lên 92 kg. Các chỉ số khác như men gan, mỡ máu... đều ở mức báo động.

Trong 6 tháng đầu, cô ăn đủ ba bữa, không nhịn ăn gián đoạn, thay thế cơm bằng các chất no lâu như khoai, gạo lứt. Cô quyết bỏ bánh kẹo, đồ chiên rán, nước có ga ra khỏi khẩu phần ăn, tăng cường món luộc, hấp, ăn nhạt. Sau khi cơ thể thích nghi, cô giảm ăn tối, ưu tiên hoa quả ít đường như táo xanh, dưa leo, ổi và uống nhiều nước.

Nguyên tắc của Nhi là không bỏ bữa sáng, không ăn các món như bún, xôi, nếp, bánh mì. Cô chọn miến dong, bánh đa hơn là phở, bánh canh, vì hàm lượng tinh bột thấp hơn.

Các món ăn giảm cân của mẹ Yến Nhi không ăn các món như bún, xôi, nếp, bánh mì. Cô chọn miến dong, bánh đa hơn là phở, bánh canh, vì hàm lượng tinh bột thấp hơn. Ảnh: Internet

"Nhưng, càng béo càng thèm ăn, cảm giác cứ như tra tấn tinh thần", Nhi kể, cho biết mỗi khi đói lại đi dọn dẹp, hoặc ăn dưa chuột, ổi, uống trà gạo lứt rang để đỡ đói. Nhiều đêm chuẩn bị đi ngủ, cơn thèm ăn ập đến khiến cô trằn trọc, phải uống nước cầm hơi. Sau này, cô tập thói quen đánh răng ngay sau bữa ăn để không có cảm giác đói.

Tháng 9/2022, Nhi kết hợp tập thể dục từ ba đến 4 lần một tuần, mỗi lần tập từ 30 phút đến một giờ. Tuy nhiên, tập luyện chỉ chiếm 30%, Nhi vẫn ưu tiên cải thiện chất lượng bữa ăn. Sau đó, cô tập thêm bài cardio để đốt mỡ nhanh hơn, hạn chế chạy bộ vì sợ to bắp chân.

Khó khăn nhất là trong 10 ngày đầu theo chế độ này, Nhi mệt mỏi, đuối sức, cơ thể nhức mỏi vì không quen với cường độ tập luyện.

Yến Nhi chọn chế độ ăn kiêng và tập luyện bền bỉ. Ảnh: VnExpress

Sau đó, Nhi bị chững cân. Cô tiếp tục nâng cường độ tập luyện, đẩy mức tập lên cao hơn. Ngoài ra, lớp mỡ tích tụ nhiều nên việc tập luyện càng khó khăn hơn. Mỗi sáng, Nhi đều cân lại cân nặng, mục tiêu mỗi ngày đều phải xuống kg. Cô quan niệm giảm cân phải săn chắc, khỏe khoắn, để không bị lên cân trở lại.

Sau 9 tháng, Nhi giảm được 32 kg và duy trì cân nặng 58-59 kg đến nay. Do giảm cân chậm, chế độ ăn uống nhiều rau quả nên da dẻ cô mịn màng, không bị chảy xệ hay xanh xao.

Sau giảm cân, cuộc sống của bà mẹ hai con có nhiều thay đổi. Ngoài ngoại hình, các chỉ số sức khỏe cũng trở về mức an toàn. Nhớ lại khoảng thời gian "béo múp", Nhi ví như cơ hội thử thách tình cảm mọi người, nhất là chồng. Kể cả lúc cô nặng 92 kg, anh vẫn chăm lo và động viên vợ mỗi ngày. Cô cũng tự tin, vui vẻ, yêu đời và thích ra ngoài hơn.

Nhiều mẹ đã chọn giảm cân để mang thai tự nhiên. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo Báo Người Lao Động, từng có một người mẹ nặng 110 kg, đã giảm cân thành công sau 2 năm. Chị đã giảm được 50 kg và lần đầu tiên đã được làm mẹ bằng phương pháp mang thai tự nhiên.

Dưới đây là một gợi ý dành cho các chị em tuổi trung niên có thể giảm cân bằng một chế độ khoa học:

Theo Báo Lao Động, có 3 'chiến thuật' dành cho các chị em như sau:

- Cắt giảm nhưng không cắt hoàn toàn carbs

Carbs là nhiên liệu và toàn bộ nguồn thực phẩm, như trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và khoai tây có lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Cắt giảm carbs hoàn toàn làm mất cơ thể của bạn các chất dinh dưỡng quan trọng. Điều này có thể dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn như táo bón, mệt mỏi và khó chịu.

Giải pháp tốt nhất là tối ưu hóa chất lượng carbs bạn ăn và nghĩ về carbs như một phần bổ sung nhỏ hơn vào bữa ăn, thay vì là phần chính.

- Ăn nhiều rau hơn

Bắt đầu với rau trước, sau đó xây dựng bữa ăn của bạn xung quanh chúng. Những loại rau cũng sẽ làm tăng cảm giác no, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin, và hỗ trợ tiêu hóa lành mạnh. Tất cả đều bổ sung cho việc kiểm soát cân nặng bền vững.

Vào bữa sáng, hãy cho một ít rau xanh vào một ly sinh tố, thêm rau vào một quả trứng, hoặc đơn giản là ăn rau kèm như dưa chuột thái lát hoặc ớt chuông đỏ. Thay vì bánh sandwich hãy đi ăn salad hoặc bát, với một lượng lớn rau xanh.

- Đừng ăn thực phẩm ăn kiêng

Rất nhiều khách hàng nữ trên 40 tuổi vẫn bị mắc kẹt trong những tư duy giảm cân lỗi thời. Ngoài việc hoàn toàn không thấy no, thực phẩm ăn kiêng có thể kích hoạt viêm, thay đổi vi khuẩn lành mạnh trong ruột gắn liền với việc kiểm soát cân nặng và vượt qua hệ thống miễn dịch của bạn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc chuyển từ thực phẩm chế biến sang thực phẩm toàn phần làm tăng quá trình đốt cháy calo. Thay vì một bữa ăn đông lạnh có hàm lượng calo thấp, hãy chọn món súp đậu lăng thịnh soạn và món salad trộn bơ. Thay vì một vài bánh quy giảm chất béo, hãy lấy một quả táo cắt lát nhúng vào bơ hạnh nhân hoặc một vài miếng sôcôla đen chất lượng cao.

Cũng theo Báo Thanh Niên, dưới đây là 4 gợi ý thiết thực khác:

- Ăn các bữa ăn nhỏ hơn, nhưng thường xuyên: Chia thức ăn suốt cả ngày thành ba bữa ăn vừa phải và một đến hai bữa ăn nhẹ nhỏ.

Điều này sẽ giúp điều chỉnh kiểm soát lượng đường huyết và chống lại sự thôi thúc để ăn nhẹ đồ ăn vặt.

- Đừng bỏ bữa ăn: Bỏ bữa sẽ không giúp bạn giảm cân. Thay vào đó, nó sẽ phá vỡ quá trình trao đổi chất. Bỏ qua bữa ăn sáng hoặc ăn tối đưa cơ thể vào việc lưu trữ calo, thay vì đốt chúng. Lượng đường huyết cũng sẽ giảm khi bạn bỏ bữa ăn. Kết quả là, bạn sẽ thèm ăn đường.

- Tránh ăn vặt: Đừng ăn bánh mì kẹp thịt, sô cô la, khoai tây chiên và các đồ ăn vặt khác nếu bạn muốn giảm cân. Thay vào đó, hãy ăn nhẹ với các món ăn lành mạnh, ít calo.

- Tập thể dục: Chỉ giảm cân thông qua chế độ ăn uống là khó khăn, đặc biệt là đối với những người lớn hơn 40 tuổi vì sự suy giảm nội tiết tố. Ở tuổi này, bạn bắt đầu mất khối lượng cơ và khả năng đốt cháy calo của cơ thể trong khi tập luyện cũng giảm. Mặc dù 30 phút hoạt động thể chất hằng ngày được khuyến nghị là một khởi đầu tốt, bạn sẽ phải tập thể dục chăm chỉ hơn để đốt cháy calo. Bạn nên trải qua ít nhất 10.000 bước mỗi ngày.

Tập các bài tập rèn luyện sức mạnh (tập kháng) 4-5 lần một tuần cũng có thể giúp bạn duy trì khối lượng cơ bắp và đốt cháy nhiều calo hơn.

Ngoài ra, có kỷ luật và tự kiểm soát có lẽ là hai trong những điều quan trọng nhất bạn cần khi đang cố gắng giảm cân. Bạn phải cắt giảm một số loại thực phẩm để duy trì vóc dáng. Hãy nhớ rằng các kỹ thuật giảm cân hiệu quả nhất cho mỗi người có thể khác nhau. Nếu bạn không thích hợp với chiến lược giảm cân hiện tại, có lẽ nên chuyển đổi chế độ ăn uống hoặc kế hoạch tập thể dục của bạn.