Chú ý mỡ dễ dàng tích vào 5 bộ phận này nhất, sơ sẩy là tăng cân ngay tức khắc

Bụng là nơi dễ tích mỡ nhiều nhất trên cơ thể và cũng là nơi dễ nhận thấy mỡ thừa nhất. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tích mỡ vùng bụng là do chế độ ăn uống quá nhiều tinh bột, đường cùng thói quen ít vận động, ngồi nhiều. Béo bụng có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu, ngưng thở khi ngủ...

Lo lắng và căng thẳng có thể làm tăng mỡ bụng. Những người hay lo lắng, căng thẳng thường ăn đồ ăn nhẹ, chủ yếu là đồ ngọt. Tập yoga sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và có vòng hai con kiến.

Chú ý đến những vị trí dễ tích tụ mỡ trên cơ thể sẽ là chỉ dấu cảnh báo tình trạng tăng cân cũng như các vấn đề sức khỏe đang đối mặt. Chẳng hạn, nam giới có vòng eo lớn sẽ đối diện nguy cơ cao bị tiểu đường và bệnh tim.

Vòng 3

Vòng 3 tích nhiều mỡ rất dễ bị chảy xệ và khiến chủ nhân không thoải mái khi vận động. Nó cũng khiến da ở vòng 3 dễ bị rạn hoặc sần vỏ cam. Do đó, bạn cần phải luyện tập để sở hữu vòng 3 vừa nở nang, vừa săn chắc và có thể tự tin để diện những bộ bikini gợi cảm.

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Đùi

Lo lắng và căng thẳng có thể làm tăng mỡ bụng. Những người hay lo lắng, căng thẳng thường ăn đồ ăn nhẹ, chủ yếu là đồ ngọt. Tập yoga sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và có vòng hai con kiến.

Cánh tay

Không béo lên nhanh chóng như các bộ phận khác nhưng cánh tay cũng là một trong những vị trí tích trữ mỡ thừa. Cánh tay là nơi khó tích mỡ do vị trí này có ít tế bào mỡ hơn. Phái đẹp mắc tình trạng mỡ dư thừa tích trữ cánh tay chỉ khi các nàng tăng cân quá mức hoặc mỡ đã tích tụ ở hầu hết các bộ phận khác của cơ thể tới mức quá tải thì mỡ mới bắt đầu di chuyển đến cánh tay.

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5 việc làm hàng ngày hạn chế tích mỡ bụng

Ăn ít đồ lạnh

Khi ăn, uống nhiều đồ lạnh nhiệt độ dạ dày và đường ruột hạ, dẫn đến nhiệt độ toàn khoang bụng và thân nhiệt đều giảm. Lúc này cơ thể có xu hướng kích hoạt chế độ sinh tồn nhằm bảo toàn năng lượng và tích mỡ nhiều hơn bình thường để giữ ấm cơ thể. Vì vậy, hạn chế ăn đồ lạnh hàng ngày có thể góp phần giảm tích mỡ vùng bụng.

Thở bằng bụng

Hầu hết mọi người đều thở bằng mũi, bằng miệng nhưng dành 5-10 phút hàng ngày thở bằng bụng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có tác dụng siết chặt các múi cơ vùng bụng, nhờ đó vòng hai gọn gàng hơn.

Cách thực hiện: Bắt đầu bằng việc nằm ngửa trên một mặt phẳng, đầu được đỡ bằng gối mềm. Đặt một tay lên bụng để cảm nhận sự chuyển động của cơ hoành. Sau đó, bạn hít vào từ từ qua mũi, cảm nhận khoang bụng căng tròn. Thở ra từ từ bằng miệng, đẩy khí ra khỏi bụng, cảm nhận khoang bụng xẹp xuống, thắt chặt thành cơ bụng. Lặp lại 5-10 phút mỗi ngày.

Không thức khuya

Giấc ngủ liên quan mật thiết đến quá trình trao đổi chất. Khi trao đổi chất kém, việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên khó khăn hơn. Thức khuya, thiếu ngủ, ngủ không ngon trong thời gian dài ảnh hưởng nhiều đến hormone. Thiếu ngủ làm tăng lượng ghrelin - hormone tạo tín hiệu đói, khiến cơ thể có xu hướng muốn ăn vặt nhiều hơn, từ đó nạp vào cơ thể lượng calo lớn, khó kiểm soát cân nặng. Thiếu ngủ cũng khiến cơ thể dễ trở nên căng thẳng, stress, làm mức cortisol tăng cao, dễ tích mỡ hơn bình thường. Khi thức khuya, ngủ muộn, bạn cũng có xu hướng dễ sa đà vào các món kém lành mạnh hơn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Đứng dựa vào tường sau khi ăn

Dành 15 phút sau bữa ăn đứng dựa vào tường là một trong những bài tập hiệu quả dành cho những người lười vận động, ít có thời gian tập luyện. Cách thực hiện không quá phức tạp. Chỉ cần đứng thẳng, chân rộng gần bằng vai, gót chân cách bờ tường khoảng một nắm tay, trọng tâm dồn vào vùng bụng. Cách này được cho là giúp hạn chế phần nào tình trạng tích mỡ vùng bụng sau khi ăn.

Ăn ít chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa được cho là gây béo phì gấp 7 lần so với chất béo thông thường. Loại chất béo này khi đi vào cơ thể cũng khó chuyển hóa hơn và là một trong những tác nhân gây ra các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Chất béo chuyển hóa thường có trong đồ chiên rán, đồ nướng, bơ thực vật, đồ ăn nhanh...