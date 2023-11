Ăn trứng có giúp bạn giảm cân không?

Khi nói đến việc giảm cân, không có gì ngạc nhiên khi những gì bạn ăn có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ của bạn. Trong khi trứng từng bị chỉ trích vì hàm lượng cholesterol cao, nghiên cứu gần đây đã định hình lại hiểu biết của chúng ta về cách trứng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cụ thể, một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Chất dinh dưỡng cho thấy trứng có thể giúp bạn cảm thấy no và hài lòng do hàm lượng protein cao. Đó là lý do tại sao trứng có thể làm giảm tình trạng ăn quá nhiều và giảm khả năng ham mê ăn vặt một cách thiếu suy nghĩ của bạn.

Trứng cũng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, là những phần quan trọng của chế độ ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, chúng ít calo nhưng giàu chất dinh dưỡng, khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch bữa ăn tập trung vào việc giảm cân. Chi tiết về hiệu quả giảm cân của trứng, hãy cùng chúng tôi đọc tiếp ở ngay dưới đây nhé!

Top 4 cách khiến trứng có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả

1. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, giúp kiểm soát cơn đói và tăng cường trao đổi chất

Khi mục tiêu sức khỏe và thể lực của bạn là giảm cân, thực phẩm giàu protein sẽ trở thành người bạn thân thiết mới của bạn. Trứng cung cấp nguồn protein chất lượng cao dồi dào, cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn và giữ cho cơ bắp khỏe mạnh để giúp giảm cân.

Theo đó, thường có khoảng 6 gram cho mỗi quả trứng cỡ trung bình. Theo đó, protein mang lại cảm giác no cao và thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, giúp bạn giảm cân. Ngoài ra, nghiên cứu gần đây cho thấy lòng đỏ trứng nói riêng có thể cải thiện sức khỏe trao đổi chất.

Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy những người ăn bữa sáng đầy đủ, bao gồm cả trứng, có xu hướng ăn ít hơn trong thời gian còn lại trong ngày so với những người ăn bánh mì tròn vào bữa sáng. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2008 cho thấy những người đàn ông áp dụng chế độ ăn kiêng kiểm soát lượng calo bao gồm ba quả trứng trong bữa sáng hàng ngày sẽ đốt cháy lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn 16% so với những người đàn ông ăn bữa sáng có bánh mì tròn.

2. Trứng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời

Trứng có thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, chứa vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác mà cơ thể bạn cần. Cụ thể, nghiên cứu gần đây cho thấy một quả trứng cỡ trung bình chỉ chứa 66 calo trong khi cung cấp choline, vitamin D, folate, vitamin B, iốt và protein chất lượng cao - những chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tổng thể tốt. Có thể nói, trứng là một trong những nguồn protein có hàm lượng calo thấp nhất và có thể dễ dàng đưa vào hầu hết mọi chế độ ăn kiêng giảm cân.

3. Trứng là một loại thực phẩm đa năng

Cho dù bạn đang muốn ăn một món tráng miệng hấp dẫn hay một món chính ngon miệng dinh dưỡng, trứng là một loại thực phẩm rất linh hoạt mà bạn có thể thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Chúng có thể được trộn với rau, chiên và đặt lên trên bánh mì nướng bơ, hoặc luộc và thêm vào món salad. Tính linh hoạt này rất quan trọng khi lập kế hoạch ăn kiêng trong khi cố gắng giảm mỡ trong cơ thể vì việc lập kế hoạch cho bữa ăn là chìa khóa giúp giảm cân dễ dàng.

4. Trứng cũng rất dễ dàng để nấu

Không cần phải phức tạp hóa mọi thứ khi nấu trứng—việc nấu trứng rất nhanh chóng và đơn giản. Như đã đề cập trước đó, chúng có thể được thực hiện theo nhiều cách, giúp giảm lượng thức ăn dư thừa do thiếu đa dạng.

Ngay cả đối với những người có kỹ năng nấu nướng tối thiểu, trứng vẫn là một thực phẩm tiên quyết cần có trong nhà bếp. Một số ngày, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là đập một cái vào chảo hoặc thả một ít vào nồi nước sôi. Đối với những người ngại nấu bữa ăn tại nhà nhưng vẫn muốn đạt được kế hoạch ăn kiêng thành công, trứng là một thực phẩm tuyệt vời để bạn lựa chọn.

Tóm lại, trứng là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh và chế độ giảm cân nào. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn có được câu trả lời cho câu hỏi “Ăn trứng có giúp bạn giảm cân không?” rồi nhé!