Trái cây được biết đến với những hương vị thơm ngon tự nhiên với màu sắc tươi sáng, và đồng thời cũng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng . Trên thực tế, một số chất dinh dưỡng mà chúng ta ít tiêu thụ nhất, chẳng hạn như kali và Vitamin C, có thể được tìm thấy trong nhiều loại trái cây khác nhau. Bên cạnh đó, các loại trái cây cũng chứa folate và chất xơ, cùng rất nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất có đặc tính tốt cho sức khỏe . Với rất nhiều chất dinh dưỡng có trong trái cây như vậy, thật chẳng có gì ngạc nhiên khi các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mỗi người lớn nên tiêu thụ ít nhất từ 1,5 đến 2 cốc trái cây mỗi ngày.

Một loại trái cây đã bị mang tiếng xấu trong nhiều năm qua, nhưng chuối thực sự chứa nhiều chất dinh dưỡng và có thể giúp bạn giảm mỡ hiệu quả. Cụ thể, với mức cung cấp khoảng 3 gam chất xơ trong mỗi khẩu phần, chuối giúp tạo cảm giác no đồng thời cung cấp ít calo hơn so với các loại thực phẩm giàu carb khác. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu, màu sắc của quả chuối thậm chí có thể ảnh hưởng đến tác động hỗ trợ giảm cân. Trong đó, chuối xanh chưa chín chứa nhiều tinh bột kháng hơn chuối chín vàng. Loại tinh bột kháng này dường như mang lại nhiều thuộc tính tích cực cho cơ thể, bao gồm cải thiện đường huyết đi đôi với việc kiểm soát cân nặng.

Và tin mừng cho các chị em là có rất nhiều loại cây còn có khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ vào thành phần giàu chất xơ nữa đấy! Cụ thể là những loại trái cây nào, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết 9 loại trái cây giúp chị em giảm cân nhanh nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

2. Bưởi

Hãy đưa bưởi vào thói quen ăn uống hàng ngày nhé!

Được biết đến với hương vị chua, nhiều nghiên cứu cho thấy loại trái cây này có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể khi ăn trước bữa ăn. Mặc dù trái cây tươi sẽ đảm bảo tất cả chất xơ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng việc giảm cân cũng được ghi nhận khi tiêu thụ các sản phẩm bưởi khác trước bữa ăn, như nước ép bưởi chẳng hạn. Mặc dù cơ chế giảm cân này chưa được hiểu đầy đủ nhưng hàm lượng chất xơ, lượng calo tương đối thấp và chỉ số đường huyết thấp của bưởi có thể đóng một vai trò nào đó.

Các chị em có thể ăn bưởi trực tiếp, hoặc kết hợp nó với một loại protein dễ dàng, chẳng hạn như phô mai tươi, hoặc phục vụ cùng với món salad làm từ rau diếp hoặc ngũ cốc để đưa bưởi vào thói quen ăn uống hàng ngày của mình nhé.

3. Dứa (Thơm)

Dứa là nguồn cung cấp enzyme - hỗ trợ tiêu hóa!

Một loại trái cây nhiệt đới khác được biết đến với vị ngọt, dứa là nguồn cung cấp enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Đặc biệt, trong dứa có chứa chất bromelain, có công dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa protein. Trong khi đó, việc cải thiện quá trình tiêu hóa cũng có thể điều chỉnh sự thèm ăn, từ đó có thể hỗ trợ quá trình giảm cân của chị em được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, dứa cũng là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, từ đó giúp thúc đẩy cảm giác no và đóng góp vào nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn. Thật vậy, nhiều nghiên cứu đã lưu ý rằng việc tăng tiêu thụ chất xơ là một bước quan trọng trong việc hạn chế tình trạng béo phì.

4. Bơ

Ăn bơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ít có cảm giác thèm ăn hơn!

Bơ có hàm lượng chất béo cao hơn nhiều so với các loại trái cây khác, nhưng điều đó có thực sự hữu ích cho quá trình giảm cân? Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy những người dùng một nửa quả bơ trong bữa trưa, sẽ cảm thấy no lâu hơn và ít có cảm giác thèm ăn hơn.

Chính vì vậy, khi được thêm vào món salad, nghiền và phết lên bánh mì nướng,...chất béo và chất xơ lành mạnh trong quả bơ có thể góp phần vào mục tiêu giảm cân của bạn.

5. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng chứa chất chống oxy hóa và chất xơ cao!

Các loại quả mọng được biết đến với hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ cao, cả hai đều rất có lợi cho cơ thể. Cụ thể, một nghiên cứu cho thấy những người ăn một ít quả mọng vào buổi chiều sẽ tiêu thụ mức calo ít hơn vào bữa tối, so với những người đã ăn một lượng calo tương đương từ kẹo như một bữa ăn nhẹ buổi chiều.

Bởi vậy, các chị em còn chần chừ gì mà không kết hợp ngay các loại quả mọng thơm ngon, dinh dưỡng này vào món sinh tố yêu thích, với bột yến mạch buổi sáng hoặc như một phần của bữa ăn nhẹ buổi chiều,...để vừa có thể thưởng thức hương vị thơm ngon và vừa giảm cân hiệu quả được nhé!

6. Lê

Lê có chứa hàm lượng chất xơ cao!

Cung cấp 6 gam chất xơ cho mỗi khẩu phần, lê là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao trong danh sách này. Và khi nói đến hiệu quả giảm cân của những loại trái cây giàu chất xơ, thì lê chính là loại trái cây mà chúng ta không thể bỏ qua. Cụ thể, trong một nghiên cứu đánh giá tác động của việc thêm táo, lê hoặc yến mạch vào chế độ ăn kiêng, thì táo và lê đã được chứng minh là có hỗ trợ tích cực cho quá trình giảm cân hơn là yến mạch.

7. Chanh

Chanh giúp thúc đẩy lượng nước nạp vào cơ thể, làm tăng lượng calo được đốt cháy!

Mặc dù bạn có thể không nhai chanh như các loại trái cây khác, nhưng loại trái cây họ cam quýt này vẫn giành được một vị trí trong danh sách các loại trái cây tốt nhất để giảm cân. Chỉ bằng việc thêm vài giọt chanh tươi vào nước, sẽ có thể giúp thúc đẩy lượng chất lỏng nạp vào cơ thể bạn, từ đó giúp hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh hơn. Thật vậy, các nghiên cứu lưu ý rằng uống nhiều nước hơn sẽ làm tăng lượng calo bạn đốt cháy trong một ngày, điều này thì đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giảm cân của các chị em.

Ngoài ra, việc thêm chanh vào nước cũng sẽ đóng góp các chất dinh dưỡng có giá trị, chẳng hạn như vitamin C, đồng thời có thể giúp hydrat hóa tốt hơn và giảm cân nhiều hơn.

8. Kiwi

Kiwi chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C và chất xơ!

Loại trái cây nhỏ này được biết đến với lớp vỏ bên ngoài sần sùi màu nâu chứa nhiều chất dinh dưỡng. Với các loại màu xanh lá cây và màu vàng, kiwi chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin C và chất xơ, và những thuộc tính giúp kiwi là lựa chọn hàng đầu cho quá trình giảm cân của chị em. Cụ thể, thịt của một quả kiwi nhỏ cung cấp khoảng 2 gam chất xơ, và ở vỏ cũng có thêm một gam chất xơ nữa. Không chỉ vậy, kiwi cũng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa - hai yếu tố khác có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn.

Bạn có thể dễ dàng thưởng thức những quả kiwi ngon lành trực tiếp, hoặc có thể kết hợp cùng các món salad,... cách nào cũng đều nhanh chóng, ngon lành và dinh dưỡng hết nhé.

9. Đu đủ

Đu đủ là một nguồn giàu enzym hỗ trợ tiêu hóa!

Một loại trái cây nhiệt đới được biết đến với thịt màu cam và hạt màu đen, đu đủ là một nguồn giàu enzym hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, các hợp chất trong đu đủ có thể cải thiện các triệu chứng tiêu hóa liên quan đến Hội chứng ruột kích thích (IBS). Với nhiều thuộc tính tích cực đối với hệ tiêu hóa, có thể hỗ trợ giảm cân, đu đủ cũng là một nguồn chất xơ dồi dào, từ đó giúp thúc đẩy cảm giác no, có thể làm giảm việc ăn quá nhiều và hỗ trợ mục tiêu giảm cân của chị em.

Trên đây là top 9 loại trái cây giúp giảm cân nhanh nhất! Với những loại trái cây thơm ngon, dinh dưỡng và còn hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc quá trình giảm cân của các chị em diễn ra hiệu quả và sớm thu được kết quả như ý nhé!