Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con

Giải trí 23/01/2023 08:39

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chụp ảnh cùng con trai và con dâu tương lai nhân dịp đầu năm mới.

Chuyện tình cảm của cặp đôi Linh RinPhillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Thời gian gần đây, mối quan hệ của cô nàng với gia đình bạn trai dường như ngày càng gần gũi, thân mật hơn. Đặc biệt, kể từ khi đính hôn với thiếu gia Phillip Nguyễn và chuẩn bị làm dâu hào môn, Linh Rin thường xuyên khoe những bức ảnh hé lộ mối quan hệ với gia đình chồng tương lai.

Mới nhất trên trang cá nhân, người đẹp họ Ngô đã show hình đón Tết cùng gia đình bạn trai. "Chào năm Quý Mão 2023 rực rỡ", Linh Rin viết.

Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con - Ảnh 1
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chụp ảnh cùng con trai và con dâu tương lai. Ảnh: FBNV

Trong hình, cô và hôn phu diện quần áo đậm chất truyền thống, cùng nhau chụp ảnh bên tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Ở phần bình luận bài đăng, ngoài khen ngợi ngoại hình đẹp cả đôi của Linh Rin và Phillip Nguyễn, bố chồng Hà Tăng cũng gây sốt bởi diện mạo trẻ trung, phong độ ở tuổi 72.

Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con - Ảnh 2

Johnathan Hạnh Nguyễn (sinh năm 1951) là một doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Ông hiện nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Ngoài ra, người đàn ông quyền lực này còn được biết tới với biệt danh "ông vua hàng hiệu". Bởi Tập đoàn kinh doanh đa quốc gia IPP là nhà phân phối độc quyền cho 96 thương hiệu nổi tiếng thế giới, chiếm khoảng 70% thị phần tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, ông Johnathan đang sở hữu khối tài sản khủng, lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Được biết, "ông vua hàng hiệu" có tất cả 8 người con: gồm 6 người con với vợ đầu và 2 người con với vợ sau là diễn viên Thủy Tiên. Ông Johnathan cũng chính là bố chồng của ngọc nữ đình đám màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà.

Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con - Ảnh 3
Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con - Ảnh 4
Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con - Ảnh 5
Bố chồng Hà Tăng luôn giữ truyền thống mặc áo dài trong những ngày Tết. Ảnh: FBNV

Từng sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng ông Johnathan vẫn giữ gìn được những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt như lì xì, chụp ảnh bên câu đối đỏ ngày Tết,... Vị doanh nhân bận rộn này cũng luôn dành thời gian sum vầy cùng gia đình. Mỗi khi selfie với các con, ông bố tỷ phú đều cười tươi rói, hạnh phúc.

Tình thương, sự quan tâm của ông Johnathan dành cho các con còn thể hiện ở những điều nhỏ nhặt như: nhắn tin dặn con cái giữ sức khỏe, gửi đồ ăn bồi dưỡng,... Linh Rin từng chia sẻ việc bố chồng tương lai gửi món quà là chai nước súc miệng, kèm dòng chữ viết tay: "Gửi đến Linh một món quà nhỏ từ gia đình bác. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con trai bác". Hay nhiều lần khác, ông từng gửi cho cô đồ ăn, để dành lì xì vào ngày Tết,...

Bố chồng tỷ phú của Tăng Thanh Hà mặc áo dài du xuân cùng các con - Ảnh 6

Ông Johnathan cũng luôn có mặt trong các sự kiện trọng đại của các con, như khi Tiên Nguyễn tốt nghiệp đại học. Dưới sự nuôi dạy của bố, cả 8 người con nhà họ Nguyễn lớn lên đều thông minh, giỏi giang và đặc biệt sống hòa thuận với nhau.

 

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