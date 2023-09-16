Đang chở khách đi đám cưới thì nam tài xế co giật, gục xuống vô lăng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 16/9, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đang làm rõ vụ tài xế xe khách tử vong khi đang lái ô tô đưa khách đi đám cưới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h50 cùng ngày, tài xế H.P.L. (53 tuổi, quê Khánh Hòa) lái xe khách 16 chỗ chở khoảng 10 người từ TP.HCM đi miền Tây dự tiệc đám cưới.

Hình ảnh tài xế H.P.L. co giật, rồi gục bất tỉnh... - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau khi dự đám cưới ở tỉnh Bến Tre xong, tài xế H.P.L. cùng với 10 hành khách lên xe về TP.HCM. Khi đến ngã tư Lương Phú (thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), cách điểm dừng chờ đèn xanh đỏ khoảng 50m, tài xế H.P.L. bất ngờ co giật, nằm gục bất tỉnh trên vô lăng.

Theo thông tin từ Báo VOV, người dân tại đây đã khẩn trương đưa ông L. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Phương tiện có tài xế bị bất tỉnh dẫn đến tử vong khi đang cầm lái - Ảnh: Báo VOV.

Vào thời điểm xe đã dừng, tài xế mới xảy ra bất tỉnh, buông tay lái, nếu không thì hậu quả khôn lường vì phía trước có rất nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

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