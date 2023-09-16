Dẫn theo thông tin từ Báo VOV, sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), hơn 20 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được chuyển về 7 đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân đang được theo diễn biến về đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí...

Đến nay, BV Bạch Mai tiếp nhận và điều trị 26 nạn nhân, trong đó 22 trường hợp sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng. Báo cáo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi đến thăm hỏi các bệnh nhân chiều 15/9, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, đa số người bệnh đã qua cơn nguy kịch, có dấu hiệu hồi phục tích cực. Trong đó, 8 bệnh nhi, cháu bé nhất là 8 tháng tuổi, đang hồi phục tốt.