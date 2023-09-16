Trong số 26 nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, có 8 bệnh nhi đang được điều trị tại BV Bạch Mai.
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Dẫn theo thông tin từ Báo VOV, sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), hơn 20 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được chuyển về 7 đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân đang được theo diễn biến về đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí...
Đến nay, BV Bạch Mai tiếp nhận và điều trị 26 nạn nhân, trong đó 22 trường hợp sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng. Báo cáo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi đến thăm hỏi các bệnh nhân chiều 15/9, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, đa số người bệnh đã qua cơn nguy kịch, có dấu hiệu hồi phục tích cực. Trong đó, 8 bệnh nhi, cháu bé nhất là 8 tháng tuổi, đang hồi phục tốt.
Theo thông tin từ Báo VTC News, trong 4 ca bệnh nặng có một trường hợp là bác sĩ đang công tác tại khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai. Nữ bác sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sốc, suy đa tạng, phải thở máy tại Trung tâm Hồi sức Tích cực.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều qua, 36 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103. Trong số này, 6 ca nặng, nguy kịch, còn lại mức độ trung bình, nhẹ.
Tổng số ca tử vong theo báo cáo của các bệnh viện đến nay là 56 trường hợp. Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận 41 ca, Bệnh viện đa khoa Hà Đông và Đống Đa mỗi nơi 4, Bệnh viện E và Bạch Mai mỗi nơi hai, còn Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mỗi nơi một ca.
Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra lúc hơn 23h ngày 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, một tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Người chủ chung cư mini đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra.