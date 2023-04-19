Xôn xao bài đăng một nữ hành khách tố bị ‘sờ soạng’ trên xe giường nằm, phía nhà xe nói gì?

Chia sẻ với Vietnamnet, chị Vân Anh cho biết sự việc xảy ra đêm 17/4, khi chị Vân Anh và con gái 8 tuổi kết thúc giải chạy marathon tại Huế. Hai mẹ con chị được xếp nằm ở cabin đầu tiên ngay phía sau ghế lái xe. Cùng chuyến xe của Vân Anh còn có thêm nhiều runners khác, trong đó có những người nằm ở cabin đối diện.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao bài đăng một nữ khách hàng có tên Vân Anh vừa trải qua một đêm kinh hoàng trên xe khách Thuỷ Ngân từ Huế về Hà Nội. Theo đó, chị cho biết bản thân đã gặp cảnh bị 'sờ soạng' trên xe về lúc nửa đêm.

Khoảng 12h, chị tỉnh giấc thì phát hiện có 1 bàn tay ở phía trong cabin ngay cạnh phía đùi. Hốt hoảng, chị đập thật mạnh thì bàn tay kia rút lại. Rèm che cabin của chị được kéo ra, phụ xe nằm ở sàn và đưa cho chiếc chăn.

17h, hai mẹ con chị Vân Anh lên xe, sau khi dừng nghỉ ngơi ăn tối, khoảng 21h đêm xe tiếp tục xuất phát. Chị để con gái nằm phía trong, gần điều hoà còn chị nằm ngoài. Hai mẹ con nhắc nhau đi ngủ sớm lấy sức.

'Tôi trấn an chắc người ta nằm ở đó vô tình ngủ rơi tay. Nên sau đó, tôi lấy chăn chặn ngang ở cửa cabin. Do vẫn còn khó chịu nên tôi chưa ngủ lại ngay. Đang nằm thì lại thấy bàn tay kia thò qua rèm đưa vào cabin. Sau một lúc không chạm được gì, bàn tay ấy rút ra. Sự việc được lặp đi, lặp tới hơn 10 lần' - chị Vân Anh kể lại.

Bài đăng đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Điều này khiến cho người phụ nữ này trải qua trạng thái lo sợ, bất an. Chị Vân Anh cũng thông tin thêm, ngay khi sự việc xảy ra chị đã nhắn tin cho nhà xe nhưng đến 5h59 phút ngày 18/4, chủ xe Thuỷ Ngân mới gọi lại.

Sau khi nhận phản ánh từ chị Vân Anh, chủ xe đã xác minh và thừa nhận với hành khách có chuyện đó xảy ra. 'Chủ xe có xin lỗi tôi và nói sẽ yêu cầu phụ xe gọi điện trực tiếp. Nhưng tôi từ chối nghe điện thoại từ anh ta' - chị Vân Anh thông tin.

Hỏi về lý do vì sao lúc đó không hét lên, chị Vân Anh cho biết lần đầu trong đời gặp tình huống đó nên “thực sự sợ hãi”. Chị sợ nếu hét lên sẽ xảy ra xung đột, ảnh hưởng đến mọi người, thậm chí ảnh hưởng đến con gái. Nên chị đã chọn cách im lặng.

Hành khách này đã liên hệ nhà xe để xử lý vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 18/4, chị cũng đã trình báo sự việc tới công an phường Láng Thượng (Quận Đống Đa, Hà Nội). Người phụ nữ này cho biết, việc chị chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mục đích cảnh giác những chị em không may rơi vào sự việc tương tự.

'Mình đã nhận lời xin lỗi từ chị chủ xe Thủy Ngân. Với mình, lời xin lỗi chưa đủ để làm lành được tổn thương ngày hôm nay mình gặp phải. Nếu như mọi lần mình ngủ say, chuyện gì đã xảy ra?. Nếu hôm nay mình nằm trong, con gái nằm ngoài, điều gì xảy ra?' - chị Vân Anh viết trên trang Facebook cá nhân.

Đoạn tin nhắn được cho là người phụ xe gửi lời xin lỗi đến nữ hành khách - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 19/4, trao đổi với Vietnamnet, bà Ngô Thị Thuỷ - chủ nhà xe Thuỷ Ngân cho biết, đã nhận được phản ánh từ khách hàng Vân Anh và có gọi điện xác minh với phụ xe. Người này thừa nhận có để tay lên carbin và cho biết lý do lúc đó đang uống rượu.

Theo bà Thuỷ, phụ xe này đã làm cho nhà xe 8 năm. Một năm trước, nhân viên này có xin nghỉ để đi tu và mới xin làm việc trở lại.

'Đây là lần đầu tiên nhà xe nhận được phản ánh của hành khách về việc này. Hôm qua tôi có liên lạc với hành khách để xin lỗi. Song song đó tôi cũng yêu cầu phụ xe liên hệ trực tiếp tới hành khách. Hiện phụ xe đang được tạm thời cho nghỉ để giải quyết vụ việc' - bà Thuỷ nói.

Dù hành vi của cá nhân gây ra, ảnh hưởng đến uy tín của nhà xe nhưng bà Thuỷ cho biết rất xin lỗi hành khách vì sự cố đáng tiếc. Chủ nhà xe cho hay, sẽ tiếp tục liên lạc lại với hành khách để đưa ra hướng xử lý phù hợp.