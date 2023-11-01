Sau khi xảy ra va chạm với với vòng xuyến, xe ôtô Mercedes lật nhiều vòng rồi bốc cháy nghi ngút rồi bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may 6 người trên xe đã được cứu ra ngoài và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo báo Lao Động đưa tin, rạng sáng 1.11, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần cầu Nhật Lệ 1 (TP.Đồng Hới) khiến một xe ôtô bốc cháy.

Sau va chạm, xe bốc cháy dữ dội. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 1 giờ sáng 1.11. Một xe ôtô mang nhãn hiệu Mercedes đang chạy hướng từ xã Bảo Ninh qua cầu Nhật Lệ 1 vào trung tâm TP.Đồng Hới đã đâm vào vòng xuyến đầu đường Trần Hưng Đạo. Hậu quả khiến chiếc xe lật nhiều vòng rồi bốc cháy.

Tại hiện trường, vòng xuyến bị chiếc xe ôtô đâm nát, nhiều khối bê tông văng ra xa. Chiếc xe bị cháy trong tình trạng lật ngửa.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Một số người chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng đến ứng cứu, đưa người trong xe ra ngoài, trước khi chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe đã cháy trơ khung.

Xe đã cháy trơ khung rất may 6 người trong xe đã được cứu ra ngoài. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm gặp tai nạn, trên xe có 6 người. Những người này đã được cứu ra ngoài kịp thời. Người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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