Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 24/09/2025 11:19

Ngày 24/9, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 24/9, tại địa bàn xã Nghi Liên cũ (nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An), giữa xe bồn mang biển kiểm soát 37H-071.64 (chưa rõ danh tính lái xe) và mô tô chở 2 phụ nữ.

Anh Lê Thành Đồng (trú tại phường Vinh Hưng), một nhân chứng cho biết, xe bồn từ quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt vào tuyến đường ven quốc lộ bất ngờ va chạm với mô tô.

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, cú va chạm mạnh khiến 2 người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

