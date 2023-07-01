Vào chiều 1/7/2023, công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng có hành vi sát hại cha ruột.

Dẫn theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 1/7/2023 Cơ quan CSĐT Cnog an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra vụ án mạng nguyên do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình khiến 1 người tử vong.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Nguyễn Ngọc Tám (SN 1991, trú xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) tranh cãi với cha là ông N.N.A (SN 1963) tại nhà riêng của gia đình. Sau đó, Tám dùng dao đâm cha ruột nhiều nhát. Ông A. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường, phối hợp công an huyện Bắc Bình và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Công an cũng thực hiện biện pháp tạm giữ nghi phạm Tám để điều tra theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xay-ra-mau-thuan-con-trai-nhan-tam-am-cha-ruot-tu-vong-597696.html