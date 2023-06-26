Thảm cảnh 1 người mất tích, 40 nhà hư hỏng nặng sau trận lũ càn quét

Đời sống 26/06/2023 13:16

Ông H. khi đang đi qua cầu ngầm tràn đã không may trượt chân và bị lũ cuốn đi không rõ tung tích, cũng trong trận lũ đó tại Bắc Giang và Lạng Sơn có 40 nhà hư hỏng nặng do thiên tai tàn phá.

Theo thông tin từ VTC News, Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã thống kê thiệt hại lớn sau trận mưa lũ kèm dông lốc vào 24 và 25/6 tại Lạng Sơn và Bắc Giang.

Cụ thể, 1 người mất tích do trượt chân và bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn lúc 16h30 ngày 24/6, tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Nạn nhân được xác định là anh H. V. H. (SN 1982, trú tại xã Tú Mịch).

Thảm cảnh 1 người mất tích, 40 nhà hư hỏng nặng sau trận lũ càn quét - Ảnh 1
Tại địa bàn thôn Bản Bây (xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn), nước dâng cao khiến xe cộ không thể di chuyển - Ảnh: VTC News

Về tài sản, 40 căn nhà hư hỏng do sạt lở đất, sét đánh (trong đó Bắc Giang 7, Lạng Sơn 33); 365 ha lúa và hoa màu tại Lạng Sơn bị ngập úng.

Chính quyền các địa phương đang tổ chức tìm kiếm người mất tích, đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Dẫn theo thông tin từ Thanh niên Online, trước đó, ngày 25/6/2023, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai vừa cảnh báo người dân không được chủ quan khi xuất hiện hình ảnh về chiếc xe khách bất chấp nước chảy xiết và đi qua ngầm tràn tại Phúc An (H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Thảm cảnh 1 người mất tích, 40 nhà hư hỏng nặng sau trận lũ càn quét - Ảnh 2
Xe buýt lưu thông trong dòng nước xiết trên cầu ngầm tràn - Ảnh: Thanh niên Online

Cục cho biết đã có rất nhiều trường hợp coi thường tính mạng khi đi qua ngầm tràn mùa mưa lũ và để lại hậu quả thương tâm. Đề nghị người dân không được chủ quan, tuyệt đối tránh đi qua các ngầm tràn, đánh bắt cá, vớt củi trên sông... vào mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn.

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Từ khóa:   lạng sơn bắc giang lũ lụt sạt lở đất

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