Đang khoan đá trên vách đá của công ty, một công nhân rơi xuống đất và tử vong.
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Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 28/6/2023 cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một tai nạn lao động thương tâm khiến 1 nam công nhân tử vong.
Nạn nhân được xác định là anh L.V.T. (34 tuổi, quê tỉnh Điện Biên), công nhân của công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh. Vào khoảng 15h30 ngày 27/6/2023, khi thực hiện khoan đá trên vách đá thuộc mỏ đá của công ty, anh T đã rơi từ vách đá xuống đất và tử vong.
Theo thông tin từ báo Tiền phong, nhiều người phát hiện đã đưa anh T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng Công an huyện Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và tiến hành điều tra.
Tình trạng mất an toàn trong khai thác mỏ đá đang là vấn đề đáng báo động ở Quảng Bình, khi mà số vụ tai nạn ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn lao động và trang bị bảo hộ cho công nhân tại các mỏ đá vẫn chưa được chú trọng.
Mới đây, tháng 2/2023, tại mỏ đá của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh thuộc Công ty CP Xi măng VICEM Hải Vân - đóng ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy - cũng xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.