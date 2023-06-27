Vào 27/6/2023, một xe bồn nước đã đâm sầm vào đám đông dừng đèn đỏ khiến người dân tháo chạy, ít nhất có 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa ngày 27/6/2023 Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) phối hợp với Công an huyện Bình Chánh thông báo đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc xe bồn tông vào đám đông đang dừng đèn đỏ tại Bình Chánh.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều người dân đang di chuyển trên đường Võ Trần Chí, khi đến giao lộ đường Thế Lữ thì dừng đèn đỏ. Bất ngờ, xe bồn trộn bê tông biển số Long An chạy trên đường Võ Trần Chí hướng ra Quốc lộ 1 lao vào dòng người.

Đến gần trưa cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng giải quyết xong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM.

Những nhân chứng kể lại có nhiều người vì quá bất ngờ nên không chạy thoát kịp và thấy có 3 người bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.

Dẫn theo thông tin từ báo Dân Việt, mhững người thoát nạn sau đó đã lấy xe máy rời đi. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ, ba xe máy bị hư hỏng, trong đó có một xe máy bị xe bồn cán qua làm biến dạng; khoảng năm mét ta luy cũng bị đâm va, hư hại.

Lực lượng chức năng sau đó xử lý hiện trường, lấy lời khai và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra làm rõ.

Các phương tiện liên quan sau đó được đưa khỏi hiện trường.

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