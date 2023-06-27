TP.HCM: Xe bồn lao vào đám đông dừng dèn đỏ khiến ít nhất 3 người bị thương

Đời sống 27/06/2023 12:51

Vào 27/6/2023, một xe bồn nước đã đâm sầm vào đám đông dừng đèn đỏ khiến người dân tháo chạy, ít nhất có 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa ngày 27/6/2023 Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) phối hợp với Công an huyện Bình Chánh thông báo đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc xe bồn tông vào đám đông đang dừng đèn đỏ tại Bình Chánh.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều người dân đang di chuyển trên đường Võ Trần Chí, khi đến giao lộ đường Thế Lữ thì dừng đèn đỏ. Bất ngờ, xe bồn trộn bê tông biển số Long An chạy trên đường Võ Trần Chí hướng ra Quốc lộ 1 lao vào dòng người.

TP.HCM: Xe bồn lao vào đám đông dừng dèn đỏ khiến ít nhất 3 người bị thương - Ảnh 1
Đến gần trưa cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng giải quyết xong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM. 

Những nhân chứng kể lại có nhiều người vì quá bất ngờ nên không chạy thoát kịp và thấy có 3 người bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.

Dẫn theo thông tin từ báo Dân Việt, mhững người thoát nạn sau đó đã lấy xe máy rời đi. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ, ba xe máy bị hư hỏng, trong đó có một xe máy bị xe bồn cán qua làm biến dạng; khoảng năm mét ta luy cũng bị đâm va, hư hại.

Lực lượng chức năng sau đó xử lý hiện trường, lấy lời khai và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra làm rõ.

Các phương tiện liên quan sau đó được đưa khỏi hiện trường.

Cầu thủ trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Kon Tum: Cha mẹ khóc ngất trước linh cữu con, ai cũng xót thương cho niềm đam mê bóng đá dang dở

Cầu thủ trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Kon Tum: Cha mẹ khóc ngất trước linh cữu con, ai cũng xót thương cho niềm đam mê bóng đá dang dở

Cầu thủ quá cố Võ Minh Hiếu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, sinh ra trong gia cảnh nhà nông khó khăn nhưng cậu không ngừng vươn lên.

Xem thêm
Từ khóa:   xe bồn mất lái tai nạn dừng đèn đỏ tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ