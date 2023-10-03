Vụ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon: Bệnh viện tiếp nhận điều trị cô gái 21 tuổi nghi là mẹ

Đời sống 03/10/2023 11:00

Theo thông tin từ Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị trường hợp sản phụ liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh bỏ trong túi nilon trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 3/10, Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị trường hợp sản phụ liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh bỏ trong túi nilon trên địa bàn.

Bệnh nhân là chị N.T.B.T. (21 tuổi, quê Bình Thuận). Theo thông tin ban đầu, trưa 2/10, chị T. vào Bệnh viện quận Bình Thạnh với dấu hiệu mới sinh con, nhưng không biết em bé ở đâu. Qua thăm khám và khai thác thông tin, các bác sĩ phát hiện bất thường nên trình báo công an.

Vụ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon: Bệnh viện tiếp nhận điều trị cô gái 21 tuổi nghi là mẹ - Ảnh 1
Bệnh viện quận Bình Thạnh (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị trường hợp sản phụ liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh bỏ trong túi nilon. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Từ đầu mối này, Công an phường 24, quận Bình Thạnh đã tiến hành kiểm tra căn nhà trọ nằm trong hẻm 246 đường Bạch Đằng, nơi bệnh nhân đang sinh sống.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi nilon màu đen đặt trước nhà tắm, bên trong chứa một thi thể bé gái sơ sinh. Đáng chú ý, trên người bé có 2 vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Ngay sau đó, công an cũng tiến hành lấy lời khai cô gái trên.

Theo đại diện Bệnh viện quận Bình Thạnh, đến sáng 3/10, bệnh nhân T. vẫn đang được theo dõi sát tại khoa Phụ sản của đơn vị. Bệnh nhân được chăm sóc, điều trị như các trường hợp vừa sinh khác, "chưa thể nói được điều gì" về tình hình sức khỏe, tinh thần của bệnh nhân.

Như thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, tối 2-10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang lấy lời khai đối với với một phụ nữ tên T. (quê Bình Thạnh - nghi là mẹ) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong túi nilon trên địa bàn phường 24.

Vụ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon: Bệnh viện tiếp nhận điều trị cô gái 21 tuổi nghi là mẹ - Ảnh 2
Khu vực phát hiện thi thể bé sơ sinh cũng là nơi chị T. sinh sống. Ảnh: VietNamNet. 

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Công an phường 24 nhận tin báo phát hiện một túi nilon đen bên trong nghi vấn chứa thai nhi. Nhận tin báo, Công an phường 24 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh xuống hiện trường xác minh, khám nghiệm. Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong túi nilon là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người bé có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

Công an sau đó đã lấy lời khai đối với một phụ nữ được cho là mẹ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong túi nilon đen, trên người có vết thương do vật sắc nhọn gây ra

TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong túi nilon đen, trên người có vết thương do vật sắc nhọn gây ra

Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

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