Cụ thể, trong số 17 bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu sáng 6/1 có bệnh nhân L.N.T. (SN 1980, trú huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là lái xe khách trong vụ tai nạn, được chẩn đoán sốc chấn thương do gãy hở 2 xương cẳng chân 2 bên.

Như trước đó VOV đưa tin, vào khoảng 6h15 phút ngày 6/1, trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (qua địa phận xã Ninh Phúc, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo khiến 16 người bị thương. Vào thời điểm trên, anh L.N.T. (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe khách giường nằm BKS 43H-057.79 lưu thông hướng Ninh Bình - Hà Nội, khi đến đoạn đường trên, xe khách bất ngờ va chạm xe đầu kéo BKS 29K-016.34, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 29RM-003.38, do anh V.N.B. (SN 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: VOV.

Hậu quả vụ vụ va chạm khiến chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. Trên xe thời điểm đó có hàng chục hành khách, hơn chục người đã bị thương, mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng cũng điều các xe cứu thương cùng đội ngũ y tế tới hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng đưa 16 trường hợp bị thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong số các trường hợp đưa vào cấp cứu tại đây có một người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do hai phương tiện di chuyển tốc độ cao và không giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập bằng chứng, kiểm tra camera hành trình và phỏng vấn nhân chứng để xác định chính xác nguyên nhân. Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để tránh các tình huống tương tự.