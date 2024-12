Theo thông tin trên Dân Việt, chiều 17/12, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, tai nạn giao thông do va chạm giữa ô tô tải và ô tô du lịch 7 chỗ trên tuyến giao thông Quốc lộ N2 đã làm tài xế ô tô 7 chỗ tử vong, người đi cùng xe bị thương nặng hiện đang cấp cứu. Công an vừa khám nghiệm xong hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, anh H.V.T. (30 tuổi, ngụ ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 71A-038... trên xe còn có anh N.T.T. (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Thuận, TP Bến Tre).