Hành vi trộm cắp tài sản là hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy "hot girl Bella" đã lén lút lấy chiếc xe máy ở trong nhà người khác mang đi nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy này thì có thể xác định đây là hành vi trộm cắp tài sản. Người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và mục đích của Đoàn Thúy Hà , đồng thời làm rõ khả năng nhận thức điều khiển hành vi của người này khi mang chiếc xe ra khỏi nhà dân để xem xét xử lý.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc nêu trên, đáng chú ý, nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là người được nhiều người biết đến bởi những tai tiếng trên mạng xã hội thời gian qua.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: VTC

"Hot girl Bella" có lối sống kỳ dị, dễ nổi nóng và có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người phụ nữ này, làm rõ chiếc xe mà "hot girl Bella" hay sử dụng đang ở đâu, mục đích lấy chiếc xe máy của người dân để làm gì, nhận thức về hành vi này như thế nào? Trên cơ sở đó sẽ xác định tính chất nguy hiểm của hành vi cũng như các dấu hiệu của tội phạm.

Đầu tiên cơ quan điều tra sẽ làm rõ là xác định hành vi có phải là lén lút nhằm chiếm đoạt tài sản hay không, đồng thời sẽ định giá để xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ yếu tố chủ thể, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi, để xác định năng lực trách nhiệm hình sự của người này trước khi quyết định có khởi tố bị can hay không.

Trong trường hợp cần thiết, xác định cô gái có biểu hiện tâm thần thì có thể trưng cầu giám định tâm thần để xác định năng lực trách nhiệm hình sự, xác định khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của cô gái này trước khi quyết định có khởi tố bị can hay không.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy Đoàn Thuý Hà hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, mục đích thực hiện hành vi để chiếm đoạt tài sản của người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Trường hợp người phụ nữ mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức thì vẫn bị xử lý hình sự nhưng có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự khi lượng hình do yếu tố bệnh lý tác động đến hành vi và nhận thức.

Chỉ trường hợp kết quả giám định tâm thần cho thấy người này hoàn toàn mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì mới bị áp dụng biện pháp hành chính là bắt buộc chữa bệnh và không xử lý hình sự.

Đoàn Thúy Hà có biệt danh nổi tiếng trên mạng xã hội là “hot girl” Bella. Ảnh: Giáo dục và thời đại

Trước đó, theo báo Giáo dục và thời đại, ngày 4/9, thông tin từ UBND xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung đã bàn giao nữ nghi phạm trộm cắp xe máy cho công an địa phương, để xử lý.

Nữ nghi phạm là Đoàn Thúy Hà (sinh năm 1986), trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đoàn Thúy Hà có biệt danh nổi tiếng trên mạng xã hội là “hot girl” Bella.

Sau khi bị bắt giữ, “Hot girl” Bella và tang vật được Công an xã Yên Dương bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc điều tra, xử lý.