Theo đó, vào khoảng 23h ngày 20-5, nhóm ngư dân gồm Lê Văn Châu (43 tuổi), Lê Văn Lơ (48 tuổi), Lê Minh Hoàng (35 tuổi), Lê Chí Linh (40 tuổi) và Phạm Văn Giới (33 tuổi) đã đột nhập tiệm vàng Minh Đức, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phá két sắt lấy tiền, cùng số vàng trưng bày trong tủ kính, trị giá khoảng 10 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 31-8, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản giá trị lớn do nhóm ngư dân thực hiện tại xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ VOV chia sẻ, bước đầu người nhà trình báo, mất 28 lượng vàng 24k; 60 lượng vàng 18k và khoảng 600 triệu đồng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận hoang mang nên Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định thành lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm.

Qua trích xuất camera an ninh của tiệm vàng đã xác định nghi phạm là người dân địa phương, các trinh sát rà và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, tiệm vàng Minh Đức do ông Phạm Minh Đức (44 tuổi) làm chủ. Tiệm vàng được mở kinh doanh tại nhà cha mẹ ông Đức. Khoảng 23 giờ ngày 20/5, khi cha mẹ ông Đức đang ngủ thì nghe có tiếng động ở khu vực bày bán vàng nên ra xem. Khi này, mẹ ông Đức phát hiện có 2 người đứng trong nhà nên truy hô, thì 2 người trên bỏ chạy ra phía cửa trước tiệm vàng tẩu thoát nên gọi điện báo cho ông Đức và cơ quan chức năng.

Vụ việc sau đó được gia đình ông Đức trình báo cho công an địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường, két sắt bị cạy phá, vàng trưng bày trong tủ kính bị mất trộm với tổng giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Tang vật thu được. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trích xuất hình ảnh từ 4 camera an ninh của tiệm vàng Minh Đức, cơ quan công an ghi nhận có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, đeo găng tay, đội nón, mang theo công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng Minh Đức. Ngoài cửa và hàng rào vẫn còn dấu vết bị cạy, cắt...

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ được 1 kìm bấm, 2 cây xà beng, 1 con dao và 1 số vật dụng khác bị nhóm trộm bỏ lại.

Đến ngày 24-8, trinh sát phát hiện Lê Văn Châu đến một tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bán lượng vàng lớn bất thường nên đã mời Châu về làm việc.

Trước chứng cứ thuyết phục, Châu thừa nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức, và khai ra các đồng phạm khác.

"Tại cơ quan công an, các nghi phạm cũng khai nhận, sau khi trộm về, trước khi chia chác đã cân được 6,6 kg vàng (cả vàng 18 K và 24 K). Cả nhóm đã chia đều rồi đem nấu thành từng thỏi cất giữ. Ngoài ra, để hợp thức hóa, nhóm này còn bán một số vàng trộm được lấy tiền mua vàng khác về cất làm của... Không dùng tiền bán vàng trộm được để mua sắm hay tiêu xài như những vụ trộm khác", một điều tra viên thông tin thêm trên báo Thanh Niên.

Các đối tượng đột nhập tiệm vàng lấy 6,6 kg vàng trị giá khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cũng theo thượng tá Lâm Quốc Thanh, bước đầu cơ quan điều tra xác định Lê Văn Lơ có 2 tiền án (trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ); Lê Văn Châu có 1 tiền án trộm cắp tài sản và Phạm Văn Giới cũng có 2 tiền án. Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ trộm vàng này để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.