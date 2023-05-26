Nhóm người Hàn Quốc đột nhập biệt thự ở TP.HCM trộm hơn 2 tỷ đồng

Xã hội 26/05/2023 09:57

3 đối tượng phá khóa biệt thự và két sắt, lấy đi tài sản hơn 2 tỷ đồng rồi định tẩu thoát về Hàn Quốc nhưng đã bị công an Việt Nam bắt giữ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khuya 25/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TPHCM) cho biết, đang tạm giữ với Wang Lee Hyang (sinh năm 1957), Gim Chang Duok (sinh năm 1951) và Heo Seong Hyun (sinh năm 1975, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 1) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm người Hàn Quốc đột nhập biệt thự ở TP.HCM trộm hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 1
Ba đối tượng người Hàn Quốc bị công an bắt giữ - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trước đó, ngày 21/5, Đội 4 Phòng PC02, nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Thu N. (sinh năm 1970, ngụ quận 7) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm: 200 triệu đồng, 30.000 USD, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, vàng miếng SJC.... Tổng giá trị tài sản bị mất trộm vào khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TPHCM), Công an quận 1, Công an quận 7 điều tra truy xét. Qua đó, công an xác định 3 người Hàn Quốc có liên quan là Wang LeeHyang, Gim ChangDuok, Heo SeongHyun nên đưa về trụ sở làm việc.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai khoảng 16h ngày 19/5, Heo Seong Hyun cùng Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang ở tại khách sạn ở phường Tân Phong, quận 7, để bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 3 nghi phạm đến trước căn nhà của bà N. thì thấy tắt đèn.

Nhóm người Hàn Quốc đột nhập biệt thự ở TP.HCM trộm hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 2
Tang vật thu được - Ảnh: Zingnews

Sau đó, Heo Seong Hyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong, còn Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang đứng ngoài cảnh giới. Khi vào trong nhà, Heo Seong Hyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà rồi dùng xà beng phá ổ khóa cửa và mở cửa cho Gim Chang Duok đi vào trong.

Heo Seong Hyun vào phòng ngủ tầng 2 phát hiện có két sắt để kế giường ngủ, nên dùng búa và xà beng đập phá két sắt. Khi két sắt được phá, Gim Chang Duok đi tới cùng Heo Seong Hyun trộm cắp số tài sản có trong két sắt gồm tiền, vàng và ngoại tệ.

Sau đó, Heo Seong Hyun và Gim Chang Duok bỏ hết số tài sản đã trộm cắp được vào trong balo cùng tẩu thoát về khách sạn và cùng Wang Lee Hyang chia tài sản trộm cắp được.

Các nghi phạm sau đó trả khách sạn rồi về khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1, thuê phòng định tẩu thoát về Hàn Quốc, nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Quảng Bình: Bắt một phóng viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt một phóng viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản

Ngày 21/5, tin từ CA tỉnh Quảng Bình cho hay, đối tượng Lê Toàn (SN 1996) trú tại Tp. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam (là PV của một tạp chí) và đối tượng Trần Thị Nhung (SN 1988) trú tại Phường Nam Lý – Tp. Đồng Hới Quảng Bình đã bị bắt với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

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