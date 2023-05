Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TPHCM), Công an quận 1, Công an quận 7 điều tra truy xét. Qua đó, công an xác định 3 người Hàn Quốc có liên quan là Wang LeeHyang, Gim ChangDuok, Heo SeongHyun nên đưa về trụ sở làm việc.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai khoảng 16h ngày 19/5, Heo Seong Hyun cùng Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang ở tại khách sạn ở phường Tân Phong, quận 7, để bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 3 nghi phạm đến trước căn nhà của bà N. thì thấy tắt đèn.