Ngày 21/5, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Trần Công Minh, 34 tuổi, cùng Võ Gia Quyến, 33 tuổi để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Qua điều tra, trưa 17/5, bà Chế Thị Ty (56 tuổi, mẹ Minh) nhận cuộc điện thoại lạ với nội dung "đã bắt cóc Minh", yêu cầu bà trả 230 triệu đồng con trai đang nợ; trong 3 ngày không chuyển tiền sẽ "chặt tay con tin". Ngoài ra, người này còn đưa điện thoại cho Minh khóc lóc, kêu la thảm thiết vì "đang bị đánh, bị nhốt trong chuồng gà"; và đe dọa người mẹ không được báo công an.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, lo lắng cho sự an nguy của con trai nên bà Ty đã trình báo Công an huyện Tân Phú. Nhận thấy vụ việc phức tạp, ngay sau đó Công an huyện Tân Phú đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để cùng phối hợp điều tra.

Ngày 20/5, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm nghi can đang ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và lên kế hoạch vây bắt. Điều đặc biệt, khi bắt giữ Quyến, công an phát hiện đồng phạm của Quyến chính là Minh, con trai bà Ty.

Làm việc với cơ quan điều tra, Minh khai nhận mình là người thống nhất với Quyến dựng lên kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ. Từ ngày 17 đến 19/5, cả hai đã gọi điện cho bà Ty ba lần. Để gây áp lực cho mẹ mình, Minh còn kêu la thảm thiết, dùng tay tự tát vào mặt... Bà Ty đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến.

