Chuyên gia nói gì về áp thấp 91W xuất hiện ở Biển Đông gây mưa lớn, có khả năng thành bão không?

Dữ liệu từ vệ tinh scatterometer cho thấy vòng xoáy của hệ thống vẫn còn tồn tại, song hoạt động mây đối lưu - yếu tố then chốt để hình thành bão - đã trở nên rối loạn rõ rệt, nguyên nhân chính do gió cắt tầng tây bắc gia tăng mạnh.

JTWC đánh giá xác suất phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 7 ngày tới là rất thấp, chỉ khoảng 10%.

Dù không đạt chuẩn để được xếp loại là xoáy thuận nhiệt đới, 91W vẫn mang theo một lượng ẩm đáng kể, có thể kích hoạt các đợt mưa lớn, thậm chí cực đoan tại nhiều khu vực trong vài ngày tới.

Áp thấp 91W không mạnh thành bão nhưng vẫn gây mưa lớn - Ảnh: JTWC/Báo Lao Động

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 30/5:

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau giảm mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau giảm mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau giảm mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau giảm mưa. Phía nam mưa vừa tới mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa vừa đến mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào đến mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.