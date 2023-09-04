Lực lượng công an xã và người dân ở Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ “hot girl” Bella sau khi trộm chiếc xe máy.

Dẫn theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến trường hợp Đoàn Thúy Hà (37 tuổi, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Nữ nghi phạm Đoàn Thúy Hà, bị người dân bắt giữ - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đối tượng lấy cắp chiếc xe máy đã được bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc xử lý.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3/9, khi đến địa bàn thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, lợi dụng việc gia đình một người dân không khóa cổng, “hot girl” Bella đã trộm cắp một chiếc xe máy Jupiter, sau đó điều khiển chiếc xe máy lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Theo thông tin từ Pháp Luật Plus, khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì đối tượng này bị người dân và công an địa phương bắt giữ. Nghi phạm gây ra vụ trộm cắp này là “Hot girl” Bella.

Đoàn Thuý Hà tại cơ quan Công an - Ảnh: Pháp Luật Plus

“Hot girl” Bella, tên thật là Đoàn Thuý Hà, nổi tiếng cộng đồng mạng xã hội với vẻ ngoài ăn mặc kỳ dị, khi nói chuyện và giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt khó hiểu. Đặc biệt, là “Hot girl” Bella thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, phượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

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