2 dì cháu không may bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi hái măng. Hiện đã tìm thấy thi thể người dì, còn cháu nhỏ 7 tuổi vẫn đang mất tích.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 4-9, một lãnh đạo UBND xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm cháu H.V.L. (7 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3-9, chị H.D.L. (29 tuổi) cùng cháu ruột là H.V.L. (cùng ngụ xã Đắk Phơi) đi bẻ măng về bán. Trên đường đi, không may 2 dì cháu bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng nước sâu, chảy xiết.

Sau khi tìm kiếm không thấy, người thân đã báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, đến sáng 4-9, thi thể của chị L được tìm thấy, cách nơi hai dì cháu gặp nạn vài chục mét. Riêng cháu bé vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang tìm kiếm.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Báo Pháp Luật

Được biết, gia đình cháu L thuộc hộ nghèo của xã, chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu.

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua, tại huyện Lắk, trời mưa trên diện rộng, khiến mực nước tại các dòng sông dâng cao. Một số khu vực có tình trạng bị ngập nước.

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