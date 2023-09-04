Hoàn cảnh đáng thương của nữ công nhân bị chồng chích điện: Không có BHYT, công việc bấp bênh, nuôi 2 con nhỏ

Bà Trương Thanh Nga cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, Hội LHPN tỉnh đã thông báo và đề nghị Hội LHPN TP Tân Uyên cử cán bộ Hội xuống thăm hỏi, nắm tình hình. Bước đầu đã trao hỗ trợ cho bà L. 1 triệu đồng thông qua người thân, do hiện nay bà L. đang điều trị, nên chưa vào thăm trực tiếp được.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 4/9, trao đổi với phóng viên, bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, cho biết đã chỉ đạo các cấp Hội thăm hỏi, hỗ trợ cũng như vận động giúp đỡ cho bà N.T.L (39 tuổi, quê An Giang)- nạn nhân bị chồng bạo hành dã man tại nhà trọ ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bà L. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Hoàn cảnh của nạn nhân rất đáng thương, vừa mới xin việc ở công ty mới, chưa đóng BHXH, nên khi nằm viện cũng không có BHYT, công việc bấp bênh, lại nuôi 2 con nhỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động để giúp đỡ hoàn cảnh của bà L"- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương nói, đồng thời lên án hành động vũ phu của người chồng, đề nghị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, sự việc xảy ra khoảng 02h sáng ngày 02/9/2023. Nạn nhân là Bà N.T.L, 39 tuổi, quê tỉnh An Giang tạm trú tại phường Khánh Bình (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nghi bị chồng là Hồ Văn Trí, sinh năm 1972, quê tỉnh An Giang "cố ý gây thương tích".

Nguyên nhân ban đầu được cho là, trong lúc đang bàn bạc về vấn đề tiền bạc, sinh hoạt trong gia đình tại phòng trọ, thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn, người chồng còn ghen tuông, nghi vợ có người đàn ông khác bên ngoài và tiếp tục cự cãi. Bực tức, người chồng lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện chích vào người vợ nhưng sau đó bị chập điện, dây điện văng ra ngoài, bé gái 2 tuổi ngủ cùng mẹ cũng bị điện giật nhẹ. Người chồng tiếp tục lấy con dao khoảng 30cm ở trong bếp rồi đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vùng kín của người vợ.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị chồng chích điện, đâm vào vùng kín, hành hạ dã man - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Nghe tiếng la hét của mẹ, người con trai lớn xuống can ngăn và mở cửa cho mẹ chạy thoát ra ngoài. Thấy bà N.T.L bị thương, hàng xóm đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Hiện Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp người chồng là Hồ Văn Trí để phục vụ điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.