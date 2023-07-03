Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân ở đồi Văn Vỉ (phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn), cách nhà nạn nhân khoảng 5km. Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và pháp y, để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N..

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 3/7, một lãnh đạo Công an TP. Lạng Sơn cho biết, vào chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể bà L.T.N. (46 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn).

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 3/7, ông Lưu Quang Đạo, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Trại (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với người nhà tìm kiếm tung tích bà L.T.N.(46 tuổi) sau khi người này đi khỏi nhà hôm 25/6.

Theo thông tin từ gia đình, bà N. cao trên 1,6m, nặng khoảng 64 kg. Bà N. rời khỏi nhà ở số 44 Lương Thế Vinh, thuộc P.Vĩnh Trại bằng xe máy Air Blade màu đỏ.

Sáng 25/6, bà N. rời nhà và mất tích - Ảnh: Báo Tiền phong

Khi đi, bà N. mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu hồng, di chuyển theo hướng miếu Phú Lộc 4, rẽ ra đường Lê Lợi và lên khu đồi Văn Vỉ (P.Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) rồi mất tích, gia đình không liên lạc được vì bà không mang theo điện thoại di động.

"Chúng tôi và lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của bà N. ở ven đồi Văn Vỉ nhưng đến nay đã 7 ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích", người nhà bà N. nói, và cho biết, mỗi ngày có khoảng 40 - 50 người lên đồi Văn Vỉ tìm kiếm.

Mặc cho các ngày mưa to, lũ lớn gia đình tổ chức tìm kiếm bà N. suốt những ngày qua - Ảnh: Báo Tiền phong

Do khu vực đồi Văn Vỉ rất rộng, địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp nên gia đình mong muốn có thêm sự giúp sức của các tình nguyện viên và các thiết bị như flycam trong quá trình tìm kiếm. Bà N. từng làm cán bộ văn phòng của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhưng đã nghỉ việc từ đầu năm nay. Bà N. có 2 người con, gia đình yên ấm.