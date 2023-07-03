Vụ cựu cán bộ mất tích bí ẩn trên đồi Văn Vỉ: Bàng hoàng tìm thấy thi thể, không có phép màu nào xảy ra

Đời sống 03/07/2023 20:45

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, gia đình và chính quyền địa phương phát hiện thi thể bà L.T.N. ở đồi Văn Vỉ (TP. Lạng Sơn).

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 3/7, một lãnh đạo Công an TP. Lạng Sơn cho biết, vào chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể bà L.T.N. (46 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn).

Vụ cựu cán bộ mất tích bí ẩn trên đồi Văn Vỉ: Bàng hoàng tìm thấy thi thể, không có phép màu nào xảy ra - Ảnh 1
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số - Ảnh: VietNamNet

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân ở đồi Văn Vỉ (phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn), cách nhà nạn nhân khoảng 5km. Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và pháp y, để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N..

Sau khi lực lượng chức năng hoàn thiện thủ tục pháp lý đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự. 

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 3/7, ông Lưu Quang Đạo, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Trại (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với người nhà tìm kiếm tung tích bà L.T.N.(46 tuổi) sau khi người này đi khỏi nhà hôm 25/6.

Theo thông tin từ gia đình, bà N. cao trên 1,6m, nặng khoảng 64 kg. Bà N. rời khỏi nhà ở số 44 Lương Thế Vinh, thuộc P.Vĩnh Trại bằng xe máy Air Blade màu đỏ.

Vụ cựu cán bộ mất tích bí ẩn trên đồi Văn Vỉ: Bàng hoàng tìm thấy thi thể, không có phép màu nào xảy ra - Ảnh 2
Sáng 25/6, bà N. rời nhà và mất tích - Ảnh: Báo Tiền phong

Khi đi, bà N. mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu hồng, di chuyển theo hướng miếu Phú Lộc 4, rẽ ra đường Lê Lợi và lên khu đồi Văn Vỉ (P.Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) rồi mất tích, gia đình không liên lạc được vì bà không mang theo điện thoại di động.

"Chúng tôi và lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của bà N. ở ven đồi Văn Vỉ nhưng đến nay đã 7 ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích", người nhà bà N. nói, và cho biết, mỗi ngày có khoảng 40 - 50 người lên đồi Văn Vỉ tìm kiếm. 

Vụ cựu cán bộ mất tích bí ẩn trên đồi Văn Vỉ: Bàng hoàng tìm thấy thi thể, không có phép màu nào xảy ra - Ảnh 3
Mặc cho các ngày mưa to, lũ lớn gia đình tổ chức tìm kiếm bà N. suốt những ngày qua - Ảnh: Báo Tiền phong

Do khu vực đồi Văn Vỉ rất rộng, địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp nên gia đình mong muốn có thêm sự giúp sức của các tình nguyện viên và các thiết bị như flycam trong quá trình tìm kiếm. Bà N. từng làm cán bộ văn phòng của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhưng đã nghỉ việc từ đầu năm nay. Bà N. có 2 người con, gia đình yên ấm.

Lời khai 'lạnh người' của tài xế ô tô kéo lê thi thể nữ nạn nhân dưới gầm gần10km thì mới phát hiện ở Bắc Ninh

Lời khai 'lạnh người' của tài xế ô tô kéo lê thi thể nữ nạn nhân dưới gầm gần10km thì mới phát hiện ở Bắc Ninh

Nữ công nhân 25 tuổi được nhận định bị tông tử vong trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sau đó, nạn nhân bị một ô tô khác kéo lê thi thể thêm gần 10km.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích cựu cán bộ mất tích tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 7 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 7 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ