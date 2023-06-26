Lời khai 'lạnh người' của tài xế ô tô kéo lê thi thể nữ nạn nhân dưới gầm gần10km thì mới phát hiện ở Bắc Ninh

Đời sống 26/06/2023 10:44

Nữ công nhân 25 tuổi được nhận định bị tông tử vong trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sau đó, nạn nhân bị một ô tô khác kéo lê thi thể thêm gần 10km.

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, liên quan tới vụ thi thể nữ công nhân bị kéo lê gần 10 km, ngày 26/6, cơ quan Công an TP. Bắc Ninh cho biết đã mời tài xế đến làm việc. Người này khai thời điểm xảy ra vụ việc trên, bản thân không hề biết việc có nạn nhân mắc kẹt dưới gầm ô tô của mình.

Chỉ khi chiếc xe về đến Công ty TNHH U., trong KCN Quế Võ, đỗ lại trong sân mọi người mới tá hỏa phát hiện thi thể một nữ giới rời ra từ gầm ô tô. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nam tài xế điều khiển ô tô con không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/6, Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo cơ quan chức năng, ngày 24/6, một nam tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ khi đi đến Công ty TNHH U. (tại Khu công nghiệp Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) phát hiện xe đã kéo lê thi thể một nữ công nhân dưới gầm xe.

Lời khai 'lạnh người' của tài xế ô tô kéo lê thi thể nữ nạn nhân dưới gầm gần10km thì mới phát hiện ở Bắc Ninh - Ảnh 1

Chiếc xe kéo lê nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định người tử vong là chị N.M.H. (25 tuổi, quê Thái Nguyên). Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhận định chị H. bị tông tại km136 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, sau đó mới bị ô tô 5 chỗ kéo lê khoảng 10km.

Tại nơi nhận định chị H. bị đâm, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe máy của nạn nhân trên đường. 

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