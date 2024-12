Trước đó, vào khoảng 23 giờ 03 ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động lực lượng Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng ngày 19/12, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với C.V.H. (51 tuổi, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê, làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu, chữa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đến hiện trường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các Sở, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy.

Qua xác minh ban đầu, Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ nghi can gây án. Đến khoảng 0 giờ ngày 19/12, Công an thành phố đã bắt giữ được C.V.H.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất tàn nhẫn. Do đó, việc cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xác định danh tính của hung thủ để xử lý là rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Với hành vi đổ xăng đốt nhà khiến 11 người chết, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, luật sư cho biết Cao Văn Hùng sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, trong đó có tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Đối với tội Giết người, theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Cường cho biết nạn nhân trong vụ việc này được xác định là tất cả những người có mặt trong quán cà phê bị phóng hỏa, chứ không chỉ riêng 11 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngoài tội Giết người đã được làm rõ, theo luật sư, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại để xem xét khởi tố thêm đối tượng này về tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Ngoài việc phải đối mặt với hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình, luật sư cho biết, Cao Văn Hùng cũng sẽ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ những thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân, thân nhân của nạn nhân.

Thiệt hại này sẽ bao gồm toàn bộ tài sản bị hủy hoại trong vụ án này, với nạn nhân bị thương tích phải cấp cứu là bồi thường toàn bộ chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút...; với nạn nhân đã tử vong còn phải bồi thường thêm tiền chi phí về mai táng, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng.

"Quá trình điều tra vụ án, ngoài việc làm rõ hành vi của bị can, cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng để làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không, có đối tượng nào giúp sức, xúi giục cho bị can thực hiện hành vi phạm tội hay không", luật sư Đặng Văn Cường nói với báo Dân Trí.