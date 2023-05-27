Theo thông tin từ Zing News, vào tháng 9/2022, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé gái D. (4 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực kín, đụng dập nhu mô phổi, chấn thương gan và vỡ xương sọ do trẻ bất ngờ vặn tay ga khi ngồi phía trước người điều khiển xe gắn máy.

Vô tình chạm vào tay ga xe máy có thể khiến trẻ và người đi cùng gặp nguy hiểm. Ảnh minh họa

Chị H., mẹ của bé, chia sẻ khi chở con bằng xe máy tay ga từ trường mầm non về nhà, chị cho con ngồi phía trước mình. Trên đường về, hai mẹ con ghé vào cửa hàng tạp hóa mua đồ.

Khi dừng xe, do xe máy có tính năng ngắt động cơ tạm thời, chị H. sơ ý không tắt máy. Lúc này, bé D. trèo xuống lấy đồ và trèo trở lại lên xe đúng lúc chị bỏ tay lái lấy ví trả tiền.

Vô tình, bé D. nắm vào tay ga và vặn mạnh khiến xe máy vọt lên làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường.

Sau tai nạn, bé D. ngất lịm đi khoảng 2 phút. Sau khi tỉnh dậy, bé được gia đình đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu rồi chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Trẻ nhập khoa Điều trị tích cực ngoại với chấn thương phổi, gan và vỡ xương sọ. Sau một thời gian theo dõi, bệnh nhi xuất hiện tình trạng suy hô hấp và trào rất nhiều máu tươi qua đường mũi miệng.

Thông tin từ Báo Thanh Niên, vào chiều ngày 22.5 ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe tay ga, chở theo một bé gái khoảng 3 - 4 tuổi ngồi phía trước. Khi dừng xe ở một tiệm tạp hóa để mua đồ, người đàn ông này không tắt máy xe, mà dùng tay phải ôm bé gái đỡ xuống đất.

Tai nạn xảy ra khi người này sơ suất đỡ bé gái mà không tắt máy xe. Chiếc xe vọt đi vì đứa trẻ vịn vào và vặn tay ga. Ảnh: Thanh Niên

Trong lúc này, một tay bé gái vịn vào tay ga và bất ngờ vặn mạnh. Chiếc xe lao vọt đi và tông thẳng vào các sạp hàng bên trong, khiến nhiều người giật nảy mình. Chiếc xe ngã xuống và đè lấy đứa trẻ, mọi người xúm lại giúp đỡ. Rất may, không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Nhưng một lần nữa, hiểm họa từ những sự bất cẩn của người lớn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Trước đó, có không ít những trường hợp tương tự được camera ghi lại. Cụ thể, chiều ngày 1.3.2019, một người phụ nữ chở theo một bé gái, cũng trên xe tay ga, dừng lại bên đường. Hình ảnh trích xuất cho thấy, người phụ nữ này định đỡ bé gái xuống đất, trong lúc máy xe vẫn còn nổ.

Trước đó cũng xảy ra nhiều tình huống tương tự. Ảnh: Thanh Niên

Ngay khi vừa đặt chân xuống, tay đứa trẻ lại vặn vào tay ga. Chiếc xe bất ngờ vọt lên phía trước, giật bé gái ngã đập đầu xuống đường. Người phụ nữ may mắn nhảy khỏi xe nên không bị té ngã. Đoạn đường bấy giờ cũng khá vắng vẻ, không có xe cộ lưu thông. Sự cố khiến nhiều người chứng kiến thót tim!

Ngày 4.3.2018, tại một cửa hàng bán xe, đồ chơi cho trẻ em, một tai nạn khá nghiêm trọng xảy ra. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ đang khiêng chiếc xe hơi đồ chơi từ cửa hàng ra ngoài, thì bất ngờ có một chiếc xe máy của một người phụ nữ chở theo đứa trẻ phía trước tông trực diện vào.

Những tai nạn xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh. Ảnh: Internet

Cực kỳ nguy hiểm khi chiếc xe máy theo trớn cán thẳng qua người phụ nữ đang khiêng đồ chơi, và chỉ dừng lại khi bị vướng vào hàng xe máy đang đậu gần đó. Đứa trẻ cũng bị kéo lê một đoạn và va mạnh vào hàng xe. Nguyên nhân được xác định là do đứa trẻ đã vặn tay ga khi chiếc xe dựng trên vỉa hè còn đang nổ máy.

“Mình cũng chở bé trai cháu mình đi mua đồ, nó tính nghịch dữ lắm! Tới chỗ mình thả xuống, định xuống mua gói thuốc thôi nên sơ ý không tắt máy, tại xe bán đồ nằm sát đường. Mới tính tiền xong thì chiếc xe đã lao ra giữa đường vì bé chồm lên vặn tay nắm. May là mình chụp bé lại kịp, còn chiếc xe thì bị xe hơi trờ tới đâm vào, nên hỏng nặng. Xui là hôm đó mình đi xe ga của vợ, chứ nếu xe số cũng không đến nỗi vọt vậy. Một lần sợ tới già luôn”, anh Trần Thanh Tuấn Văn (45 tuổi, ngụ Q.1) rùng mình kể lại trên Thanh Niên.

Sự cố đau lòng trên cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh có con em nhỏ cần phải đặc biệt lưu ý trong quá trình đưa đón. Cần ngắt chìa khóa trước khi đưa các cháu xuống xe hay dừng để mua hàng hóa...