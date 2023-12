Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 13/12, gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho anh T.V.C (SN 1997, trú tại thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Anh C được tìm thấy sau hơn một tuần mất tích cùng hai cô con gái.

Những người thân của anh C cho biết, người đàn ông này học hết cấp 2, lớn lên lấy người vợ ở xã kế bên và sinh được hai cô con gái một cháu 4 tuổi và cháu còn lại 2 tuổi đều xinh xắn, đáng yêu. Hai vợ chồng anh C làm công nhân, ở cùng với bố mẹ già. Gần đây, vợ chồng C có những khúc mắc không thể giải quyết và đã đưa đơn ra tòa ly hôn, đang trong quá trình hòa giải thì anh C chọn kết cục đau buồn.