Vụ bố dẫn 2 con gái ra sông tự tử ở Hưng Yên: Từng livestream để níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành

Đời sống 14/12/2023 10:55

Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ, nơi T.V.C anh (SN 1997) sống cùng bố mẹ và hai con gái tại căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, không một thứ gì đáng giá, ai chứng kiến gia cảnh cũng xót xa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 13/12, gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho anh T.V.C (SN 1997, trú tại thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Anh C được tìm thấy sau hơn một tuần mất tích cùng hai cô con gái.

Những người thân của anh C cho biết, người đàn ông này học hết cấp 2, lớn lên lấy người vợ ở xã kế bên và sinh được hai cô con gái một cháu 4 tuổi và cháu còn lại 2 tuổi đều xinh xắn, đáng yêu. Hai vợ chồng anh C làm công nhân, ở cùng với bố mẹ già. Gần đây, vợ chồng C có những khúc mắc không thể giải quyết và đã đưa đơn ra tòa ly hôn, đang trong quá trình hòa giải thì anh C chọn kết cục đau buồn.

Vụ bố dẫn 2 con gái ra sông tự tử ở Hưng Yên: Từng livestream để níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành - Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho những người xấu số - Ảnh: Báo Lao Động

Tối 7/12, trong lúc buồn chuyện gia đình, anh C dẫn theo cháu T và M đi khỏi nhà. Không thấy ba bố con đâu, cả nhà đi tìm thì người thân nhận được cuộc điện thoại số lạ, đầu dây bên kia là anh C đang mượn điện thoại gọi về nói với người thân đã bắt taxi đưa hai con gái đi khỏi nhà nhưng không có tiền trả nên gọi về nhờ họ thanh toán tiền cước. Tuy nhiên, một người thân chỉ yêu cầu đưa hai cô con gái về nhà.

Sau đó, gia đình liên tiếp gọi lại cho số điện thoại đã liên lạc về nhà trước đó thì đầu dây bên kia không bắt máy. Từ đó, mọi thông tin về ba bố con anh C đều bặt vô âm tín.

Vụ bố dẫn 2 con gái ra sông tự tử ở Hưng Yên: Từng livestream để níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành - Ảnh 2
Hai cô con gái đều xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Báo lao Động

Chị D, người thân của ba bố con xấu số cho hay, anh C vốn là người hiền lành, ít giao tiếp bên ngoài. Sau nhiều biến cố cuộc sống vợ chồng, anh C có dấu hiệu trầm cảm. Cả hai vợ chồng đã đâm đơn ly hôn và đang trong quá trình hòa giải thì xảy ra cú sốc anh bỏ nhà đi rồi cả ba bố con đều tử vong.

Sau khi phát hiện thi thể ông bố xấu số, người thân trích xuất lại camera an ninh thì thấy anh C từng vào tiệm tạp hóa mua nước ngọt cho con nhưng trong túi không có tiền nên đành rời đi. Sau đó, cả ba bố con anh đến cầu Đừng đứng rất lâu. Camera không còn thấy ông bố hai con di chuyển trên cầu Đừng và đến hôm nay, gia đình nhận tin sốc khi thi thể của cả 3 lần lượt tìm thấy trên sông.

Còn bà T, một người bà con với nhà anh C, cho biết thêm, trước đó ít ngày, ông bố hai con này đã lên cầu có ý định tử tử rồi phát livestream trên Facebook cho mọi người biết với ý định níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành. Sau đó, anh C chọn kết cục buồn…

Vụ bố dẫn 2 con gái ra sông tự tử ở Hưng Yên: Từng livestream để níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành - Ảnh 3
Người thân đau xót nhận thi thể của anh C. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 13/12, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ thi thể 3 bố con được tìm thấy trên sông Bắc Hưng Hải.

Vị này cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, gia đình trình báo về việc anh T.V.C (SN 1997, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) bế 2 con nhỏ đi khỏi nhà không về. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền cơ sở, nhân dân để tìm kiếm. Đến hôm qua, người dân đã tìm thấy thi thể anh C  nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải.

Không tìm thấy dấu hiệu tác động ngoại lực trên thi thể của anh C, cơ quan công an thiên về nhận định nạn nhân trong lúc quẫn trí đã tự tử cùng các con.

Nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên: Nhiều lần nói với người nhà về việc tiêu cực, bế con ra sông tự tử

Nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên: Nhiều lần nói với người nhà về việc tiêu cực, bế con ra sông tự tử

Vào chiều ngày 13/12, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến ba bố con (trú tại xã Giai Phạm) tử vong.

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