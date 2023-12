Lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, địa phương vừa làm báo cáo toàn bộ vụ việc sập nhà đang xây ở thị trấn Diêm Điền, khiến 8 người thương vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối 14/12, lãnh đạo Công an huyện Thái Thuỵ (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 298, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Đoàn là chủ nhà nơi xảy ra vụ sập công trình xây dựng khiến 3 người chết, 5 người bị thương. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy công bố các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Đoàn - Ảnh: VTC News

Kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Thái Thuỵ xác định, khoảng 15h ngày 12/12, công trình xây dựng thuộc tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) đang thi công đổ bê tông mái thì bị sập.

Vụ sập công trình khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, tháng 11/2023, Nguyễn Văn Đoàn thuê mặt bằng đất của ông T.X.S và bà Đ.T.L.P tại khu Đồng Miễu thuộc tổ dân phố Bao Trình để xây dựng công trình nhà ở và được UBND huyện Thái Thụy cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Hiện trường vụ sập nhà đang xây dựng khiến 8 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Sau khi được cấp phép, Đoàn tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xây dựng, Đoàn không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy tập trung điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

