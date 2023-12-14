Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai một phụ nữ để điều tra về vụ việc chở túi thi thể bằng xe máy.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, vào ngày 13/12, Công an quận Phú Nhuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai người phụ nữ tự chở chi thể người đàn ông bằng xe máy đi mai táng.

Cụ thể, khoảng 9h45 phút cùng ngày, ông D. (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận) đang ở thánh đường Hồi giáo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận. Lúc này, một phụ nữ là bà Vũ Thị N.H (SN 1988, ngụ quận 1) đến thánh đường nhờ ông D. đọc kinh cho người sắp chết.

Khi người của thánh đường vào lấy kinh thánh ra, bà H nói người trong túi đã chết. Thấy nghi ngờ nên ông D. trình báo cảnh sát. Công an đến điều tra xác định người tử vong là ông Ali A., quốc tịch Ai Cập. Người đàn ông này tử vong chưa rõ nguyên nhân tại một căn nhà thuê trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh. Bà H. khai sống cùng ông Ali sống cùng nhau tại địa chỉ trên.

Sau khi phát hiện ông Ali chết, vì lo sợ chủ nhà la mắng nên đã nhờ người chở thi thể tới thánh đường trên để mai táng. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 9h45 cùng ngày, ông D. (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận) đang ở thánh đường thì thấy người phụ nữ tên V.T.N.H. (SN 1988, ngụ quận 1) đến nhờ đọc kinh cho người sắp chết.

Tuy nhiên, khi người của thánh đường vào lấy kinh thánh ra thì chị H. nói người trong túi đã chết nên ông D. trình báo lên công an.

Công an phường 15 (quận Phú Nhuận) phối hợp với Công an quận Phú Nhuận lập hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Ai Cập tử vong tại một căn nhà thuê trên đường Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh).

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