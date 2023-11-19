Liên quan đến vụ việc 3 người dân thuộc xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, sau 2 ngày tìm kiếm, đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong tổng số 3 người mất tích khi đi biển bắt ngao.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 18/11, sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng và gia đình, thi thể 2 nạn nhân là ông Đào Văn T (SN 1957, trú thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và ông Đặng Văn H (SN 1962, trú thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã được tìm thấy.

Ngày 18/11, sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng và gia đình, thi thể 2 nạn nhân là ông Đào Văn T (SN 1957, trú thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và ông Đặng Văn H (SN 1962, trú thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân mất tích khi đi cào ngao ở Thái Bình được tìm thấy. Ảnh: Báo Dân Việt.

Trước đó, như báo Thanh Niên thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 16.11, 5 người cùng trú ở xã Đông Hoàng gồm: ông Đặng Văn H, ông Đỗ Thanh L, ông Đào Văn T, ông Vũ Trường C (64 tuổi) và ông Đặng Văn H (48 tuổi), đi xe máy đến khu vực cồn Thông (thuộc xã Đông Long) để xe, sau đó đi bộ ra cồn Mờ tại cửa sông Trà Lý (thuộc địa phận xã Đông Long, cách bờ khoảng 2 km) để đánh bắt ngao. Khi đi, 5 người không mang theo thiết bị bảo hộ.

Đến khoảng 20 giờ, thấy thủy triều lên nên ông C về trước. Đến khoảng 21 giờ, ông H bơi vào bờ. Sau khi về, ông H qua nhà nhưng không gặp ông L, sau đó biết 3 người gồm ông L, ông H, ông T vẫn chưa về.

Ông Hải và người thân của ông L, ông H, ông T cùng nhau đi tìm, thấy 3 chiếc xe máy của 3 người nhưng không thấy ai nên thông báo đến chính quyền và đi tìm.

Khoảng 17h45’ ngày 17/11, thi thể ông Đặng Văn H được tìm thấy ở gần vị trí đánh bắt ngao. Khoảng 6h ngày 18/11, thi thể ông Đào Văn T được tìm thấy khi bị trôi dạt vào vây ngao trên địa bàn xã Đông Hoàng.

Công an huyện Tiền Hải cho biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, đến tối 18/11, thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương; đồng thời, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

3 người mất tích khi đi bắt ngao ở Thái Bình: Đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân Ngày 17/11, tại bãi biển xã Đông Long, huyện Tiền Hải, Thái Bình xảy ra vụ việc ba người bị mất tích trong khi đi mò ngao.

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