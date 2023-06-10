Theo thông tin từ gia đình, chiều tối 6/6, ông T.Đ. (69 tuổi) cùng với ông K.V.T. (53 tuổi) đến nhậu tại nhà ông K.X.N. (50 tuổi). Cả ba người nhậu khoảng một lít rượu do người nhà mua cách đó khoảng hai tháng để làm giấm ăn.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 10/6, UBND xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã báo cáo về việc xảy ra một trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu tại địa phương.

Ông N. và ông T. cũng có biểu hiện mệt sau cuộc nhậu, nên người nhà đã đưa hai ông này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để cấp cứu.

Sau khi nhậu, đến ngày 9/6 ông Đ. có biểu hiện mệt, ngủ li bì nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết ông Đ. đã tử vong.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận và đang điều trị cho hai trường hợp ngộ độc rượu liên quan đến cồn công nghiệp vào hôm qua. Hiện các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc.

"Bệnh nhân N. bị tổn thương thận cấp, đang lọc máu tích cực. Ông T. cũng đang được lọc máu và điều trị", bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, thông tin.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận hơn 10 ca ngộ độc rượu mức độ nặng và đã có nhiều người tử vong. "Nếu sau khi nhậu xuất hiện các biểu hiện như mờ mắt, lơ mơ hoặc một trong những người nhậu chung xác định có ngộ độc rượu thì người nhà phải đưa ngay người bệnh đến các cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị", vị bác sĩ này khuyến cáo.

Dẫn thông tin từ VnExpress, ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, triệu chứng giống say rượu. Trong khi ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn, do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Người ngộ độc methanol nhập viện muộn có thể bị toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau khi uống 1-2 ngày - Ảnh: Internet

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau khi uống 1-2 ngày. Dấu hiệu gồm bí tiểu, đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo. Đặc biệt, người bệnh có dấu hiệu rối loạn thị lực rất sớm, thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt.

Bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, cho biết từ đầu năm đến nay, nơi này tiếp hơn hơn 10 ca ngộ độc rượu mức nặng, đã có người tử vong. Do đó, người dân cần sử dụng rượu rõ nguồn gốc, không tự ý pha cồn vào rượu, khuyến khích không uống rượu, bia nhiều.