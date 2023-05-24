Mức xử phạt cơ sở phục vụ tiệc cưới ở Đắk Lắk làm 36 người ngộ độc

Xã hội 24/05/2023 14:46

UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt hành chính 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng đối với một cơ sở dịch vụ gia chánh trên địa bàn huyện Buôn Đôn do có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Bảo Trân (cơ sở Bảo Trân) đóng tại huyện Buôn Đôn.

Cơ sở này bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng.

Mức xử phạt cơ sở phục vụ tiệc cưới ở Đắk Lắk làm 36 người ngộ độc - Ảnh 1

Một vụ ngộ độc tập thể khiến nhiều người nhập viện ở Đắk Lắk - Ảnh minh họa: Báo Dân trí

Ngoài ra, cơ sở còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Cũng theo thông tin từ báo Tiền phong, lý do là vì cơ sở gia chánh Bảo Trân do bà K. làm chủ đã có các hành vi vi phạm hành chính gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.

Mặt khác, chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; cơ sở không lưu giữ thông tin hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm; chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với các lỗi vi phạm nói trên, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ gia chánh Bảo Trân 100 triệu đồng.

Mức xử phạt cơ sở phục vụ tiệc cưới ở Đắk Lắk làm 36 người ngộ độc - Ảnh 2

Nơi hàng chục người nhập viện điều trị sau khi ăn tiệc cưới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 4/5, tại gia đình ông H.H. (trú thôn 4, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) tổ chức đám cưới cho con. Ông H. hợp đồng với dịch vụ gia chánh Bảo Trân tại địa chỉ thôn 7 (xã Tân Hòa) để nấu tiệc, tổng cộng có 22 bàn (khoảng 240 người ăn).

Đến 1h sáng 5/5, hàng chục người bắt đầu có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, với các triệu chứng như: nôn, đau bụng, đi cầu lỏng... và 36 người phải nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và lấy thực phẩm để phục vụ kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Thông tin mới vụ hàng chục học sinh mầm non nhập viện vì ngộ độc

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Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn 76 cháu bé học sinh mầm non bị ngộ độc do món sữa chua tự làm tại trường học.

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