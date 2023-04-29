Ngay sau vụ việc xảy ra, ngành chức năng huyện Trần Văn Thời thu giữ mẫu rượu, thức ăn còn lại ở đám tang ông H.. Qua xét nghiệm nhanh, mẫu rượu cho kết quả dương tính với methanol. Đoàn đã niêm phong số rượu còn lại gửi đi kiểm nghiệm, xác định hàm lượng Methanol theo quy định.

Liên quan vụ ngộ độc rượu ở đám tang khiến một người tử vong, nhiều người nhập viện, theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thông tin và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không còn rượu lưu lại nên không thể lấy mẫu rượu xét nghiệm nhanh theo quy định. Đoàn yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động chờ khi có kết quả từ mẫu rượu nêu trên sẽ có hướng dẫn thực hiện các bước sản xuất rượu theo quy định.

Kiểm tra cơ sở nấu rượu cung cấp cho đám tang, đoàn công tác ghi nhận cơ sở nấu rượu gạo thủ công (qua chưng cất) quy mô nhỏ, không đăng ký kinh doanh, chưa có biện pháp giám sát các chỉ tiêu an toàn của rượu, chưa trang bị kiến thức an toàn thực phẩm về rượu.

Mặc khác, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra 8/8 cơ sở sản xuất rượu truyền thống trong ấp và các ấp lân cận, kết quả âm tính với methanol. Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi những người đi đám tang để có hướng xử lý kịp thời.

Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 23/4, gia đình tổ chức đám tang cho ông N.U.H. (65 tuổi, ngụ ở ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời). Trong 3 ngày, đám tang có khoảng 300 người dân đến dự. Riêng ngày 25/4 có khoảng 200 người.

Khách đến thăm viếng được gia đình phục vụ ăn uống. Thức ăn do gia đình tự chế biến, gồm các món truyền thống, rượu gạo được nấu tại hộ bà T.K.H. (ngụ cùng địa phương) với số lượng đã dùng 86,5 lít.

Đến 8h ngày 26/4, người nhà ông D.V.M (58 tuổi, ngụ ở xã Khánh Bình Tây Bắc) phát hiện ông M. tử vong tại nhà. Qua thông tin người nhà kể lại, ông M. có mặt suốt thời gian diễn ra đám tang ông H., có uống rượu. Khi về nhà, sức khỏe ông M. yếu do nhiều ngày thức trực đám tang.

Theo nhận định của đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm, cái chết của ông M. có khả năng do ngộ độc rượu, vì trong những ngày diễn ra đám tang, ông M. và một nhóm người uống rượu nhiều nhưng ăn ít, trước đó không phát hiện triệu chứng bệnh gì khác.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ba bệnh nhân nghi ngộ độc rượu gồm N.V.N. (55 tuổi), N.V.N. (70 tuổi) và Đ.V.N. (50 tuổi), cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời.

Khi nhập viện, ba người này đều nguy kịch, phải lọc máu liên tục. Đến sáng 27/4, sức khỏe ba người đã qua cơn nguy kịch.

Còn hai người khác điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, ông D.V.M. (58 tuổi) do bị nặng nên đã chết.

Ông Nguyễn Việt Triều cho biết các nạn nhân ngộ độc rượu có đi viếng đám tang nhà người quen tại ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, ngồi cùng bàn ăn và có uống rượu chung.

Sau khi ăn và uống rượu, tất cả đều đau đầu, mệt mỏi nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.