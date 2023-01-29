Nữ sinh 15 tuổi đã bị nôn trớ, dẫn đến sặc phổi và tử vong trong lúc uống rượu.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, nữ sinh 15 tuổi tên M (sinh năm 2008, học sinh lớp 9, ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) có đến nhà bạn ăn và uống rượu. Trong lúc uống rượu, nữ sinh này đi ra ngoài thì ngã gục. Thời điểm được bạn bè phát hiện, M đã bất tỉnh.

Sau đó, em này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến ngày mùng 5 Tết thì M. tử vong.

Theo lãnh đạo địa phương, nữ sinh có uống rượu sau đó bị nôn trớ. Quá trình nôn nạn nhân bị sặc phổi. Đồng thời, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Nữ sinh tử vong đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương vào ngày mùng 6 Tết.

Nữ sinh 15 tuổi tử vong sau khi uống rượu - Ảnh: Báo Pháp luật và bạn đọc

Theo thông tin từ báo Công Thương, báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ (ngày 20/1/2023 đến ngày 26/1/2023), cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm. Trong đó có đến 7.726 trường hợp bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn (chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông).

Điều đáng nói, so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số trường hợp vi phạm nông độ cồn tăng đến 598%. Trong khi đó, tập quán sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết của người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên ở các địa bàn nông thôn đã khiến vi phạm trên vẫn trở nên phổ biến.

Sắp tới, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ nghiên cứu các chế tài cao hơn, có thể có các hình phạt bổ sung mạnh hơn để đủ tính răn đe.

Vụ xe khách đi ăn cưới lao xuống vực ở Sơn La: Đã có 4 nạn nhân tử vong Tính đến chiều ngày 28/1, hiện đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đi ăn cưới gặp tai nạn tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yen-bai-nu-sinh-15-tuoi-tu-vong-do-uong-ruou-sau-2-ngay-cap-cuu-550135.html