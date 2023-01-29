Tính đến chiều ngày 28/1, hiện đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đi ăn cưới gặp tai nạn tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan tới vụ xe đi ăn cưới gặp tai nạn ở Sơn La, vào chiều 28/1, Công an tỉnh Sơn La đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo cơ quan công an, địa điểm xảy ra tai nạn có đường cua gấp. Xe bị mất lái, lao xuống tà luy âm khoảng 30m làm 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cấp cứu, 11 người còn lại bị xây xát.

Đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đi ăn cưới gặp tai nạn tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) - Ảnh: Báo Dân Trí Nhận được tin báo của người dân, Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo cơ quan chức năng, qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi rơi xuống đường ô tô chạy với vận tốc 35 km/h. Theo cơ quan công an, đến chiều cùng ngày, trong số 5 người bị thương đã có thêm 2 người đã tử vong trên đường di chuyển tới bệnh viện. Như vậy, trong vụ tai nạn này đã có 4 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ gồm: tài xế K.V.T., chị T.T.P.M. (31 tuổi, trú tại TP Sơn La) và anh L.V.K. (30 tuổi, trú tại Thuận Châu, Sơn La), và một nạn nhân chưa rõ danh tính. Chiếc xe khách gần như biến dạng sau khi gặp nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 28/1, ông Vì A Sềnh, chủ tịch UBND xã Co Mạ (huyện Thuận Châu) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết. Theo ông Sềnh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay trên tỉnh lộ 108 đoạn qua xã Co Mạ.nVào thời điểm này, xe khách 29 chỗ (xe hợp đồng) mang biển kiểm soát Hà Nội có 18 người (bao gồm cả tài xế) đang lưu thông trên hướng từ thị trấn Thuận Châu - xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã (cùng tỉnh Sơn La) để dự đám cưới. Khi xe đang xuống dốc đến đoạn cua giữa bản Nong Vai thì bị tai nạn. Xe khách đã lăn lật nhiều vòng ở độ cao khoảng 50 mét từ đoạn cua trên, băng qua ta luy âm, xuống mặt đường gấp khúc ở dưới.

Chính sách mới về lương viên chức có hiệu lực từ hôm nay Từ hôm nay (28/1), chính sách mới về xếp lương viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công tác xã hội chính thức có hiệu lực.

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