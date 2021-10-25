Tư vấn lắp đặt âm thanh Việt Mới Audio

Công ty của chúng tôi đã thực hiện hàng ngàn dự án trong và ngoài nước. Được khách hàng luôn tin cậy và đánh giá cao. Bên cạnh đó, Việt Mới còn nhận được rất nhiều Giải thưởng, Bằng khen của Nhà nước cũng như các Tổ chức trong và ngoài nước.

Việt Mới Audio là công ty hoạt động trong lĩnh vực GIẢI PHÁP TOÀN BỘ CÁC MẢNG: ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG-TRUYỀN HÌNH. Đồng thời là nhà phân phối thiết bị âm thanh, hệ thống âm thanh hội thảo lớn nhất tại Việt Nam cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Loa karaoke JARGUAR (Hàn Quốc), TOA (Nhật Bản), JBL (Mỹ), BOSCH (Đức), BMB (Nhật), CROWN (Mỹ ), YAMAHA (Nhật) v.v..Cùng với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách về các thiết bị âm thanh.

Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp. Đi kèm với đội ngũ nhân viên là những kỹ sư, kỹ thuật viên hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tự tin đem đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu với chi phí hợp lý nhất.

Tiên phong

Là đơn vị tiên phong đầu tiên có phòng thiết kế với đội ngũ là những kỹ sư, kỹ thuật viên có bề dày kinh nghiệm. Luôn đem đến một dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn và chuyên nghiệp nhất.

Sáng tạo

Trong thiết kế sẽ luôn có những ý tưởng nghệ thuật độc đáo và hiện đại áp dụng trong từng dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật cũng như tính thẩm mỹ.

Cam kết

✅ Cung cấp sản phẩm chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ đầy đủ.

✅ Tư vấn chính xác, phù hợp với nhu cầu cũng như mục định sử dụng của khách hàng.

✅ Bảo đảm an toàn lao động luôn là tiêu chí hàng đầu.

✅ Chế độ bảo hành uy tín tuyệt đối và nhanh chóng

Mục tiêu tầm nhìn của Việt Mới

Việt Mới Audio đã mạnh dạn liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các dự án lớn. Với sự hợp tác thành công này thì công ty Việt Mới đã ngày càng phát triển quy mô trên toàn quốc.

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Thiết bị âm thanh tại Việt Nam. Việt Mới luôn đặt lên hàng đầu về vấn đề đào tạo huấn luyện nhân viên cả về chuyên môn và đạo đức.

Để luôn trở thành đối tác tin cậy của quý khách hàng, công ty chúng tôi luôn cố gắng làm việc, nghiên cứu không ngừng nghỉ để tìm ra các giải pháp về thiết bị âm thanh tốt nhất với giá thành hợp lý nhất cho khách hàng với mục đích “Đáp ứng tối đa yêu cầu của Khách hàng”.

Đối tác của nhiều thương hiệu

Việt Mới là đối tác lâu dài của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: YAMAHA, BOSCH, TOA, PEAVEY, EKARS, TEXA, JARGUAR SUHYOUNG, BOSE, JBL, BMB,..Nhằm mang đến cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn cũng như an tâm về chất lượng hơn.

Chúng tôi vẫn đang không ngừng đổi mới, tiếp cận công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất nhằm thoả mãn nhu cầu của quý khách hàng. Với phương châm:

“CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT, GIÁ THÀNH TỐT NHẤT, PHỤC VỤ TỐT NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT”

Việt Mới luôn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ quý khách hàng để từ đó thay đổi và mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Các sản phẩm dịch vụ của Việt Mới Audio

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh karaoke, quán bar

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị hội thảo, phòng họp

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo công cộng

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh nhà xưởng

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh nhà hàng, Showroom, Spa

✅ Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh sự kiện, ánh sáng sân khấu

Cung cấp và lắp đặt âm thanh hội trường

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong ngành, đã từng tư vấn giải pháp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường cho hàng trăm khách hàng trên cả nước.

Một hệ thống âm thanh hội trường sẽ bao gồm các thiết bị cơ bản như: loa hội trường, Cục đẩy công suất, bàn trộn mixer, micro. Đến với chúng tôi, mọi hệ thống âm thanh hội trường sẽ được lắp đặt và thiết kế 1 cách chuyên nghiệp nhất.

Cung cấp hệ thống âm thanh sự kiện, ánh sáng sân khấu

Hệ thống ánh sáng là 1 điều không thể thiếu trong các hội trường sân khấu biểu diễn phục vụ mục đích biểu diễn văn hóa văn nghệ cho các cơ quan đoàn thể.

Việt Mới chuyên cung cấp các giải pháp ánh sáng sân khấu toàn diện với đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản và đã có kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án. Do vậy nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi hợp tác với đơn vị chúng tôi.

Cung cấp hệ thống âm thanh nhà hàng, Showroom, Spa

Nhà hàng, Showroom, Spa... Là những địa điểm cần một hệ thống âm thanh nghe nhạc nhẹ nhàng, thư giãn... Nếu bạn đang phân vân liệu rằng không biết giải pháp nào sẽ phù hợp

thì Việt Mới Audio chính là nơi được tư vấn miễn phí và lắp đặt đúng với nhu cầu của bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ tốt và hoàn hảo nhất.

Cung cấp hệ thống âm thanh karaoke, quán bar

Chúng tôi luôn tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh karaoke quán bar chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp âm thanh cho phòng karaoke, quán bar kinh doanh, karaoke gia đình chuyên nghiệp.

Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, tay nghề chuyên môn cao. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm âm thanh hoàn hảo, đúng theo nhu cầu, mục đích và mức đầu tư.

Cung cấp hệ thống âm thanh thông báo công cộng, nhà xưởng

Việt Mới Audio là đối tác của 3 thương hiệu âm thanh lớn hàng đầu thế giới hiện nay:

✅ PASD

✅ TDA

✅ BUSCH

Đây là 3 thương hiệu chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hệ thống âm thanh thông báo công cộng, nhà xưởng chuyên nghiệp. Chính vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể đặt niềm tin ở chúng tôi.

Cung cấp hệ thống âm thanh hội nghị, phòng họp hội thảo

Hệ thống âm thanh hội nghị, âm thanh hội thảo được xây dựng với mục đích đáp ứng được nhu cầu với số lượng lớn. Mục đích nhằm truyền thông tin người nói với những người có mặt trong buổi tọa đàm.

Một hệ thống hội thảo sẽ bao gồm các thiết bị âm thanh như Loa, Micro, Tai nghe, điện thoại, hệ thống phiên dịch nhằm phục vụ tối đa tiện nghi cho những người tham gia buổi hội thảo.

Việt Mới Audio chúng tôi chuyên phân phối những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới về lĩnh vực Thiết bị âm thanh. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm đều nhập khẩu chính hãng 100%, có giấy tờ đầy đủ. Nhằm mang đến quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng

Việt Mới Audio quy tụ một đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên

môn đi kèm với trang thiết bị công nghệ, cơ sở hạ tầng hiện đại. Chúng tôi luôn sẵn sàng cùng quý khách hàng xây dựng và triển khai các giải pháp âm thanh mang tính khả thi, kinh tế và tin cậy nhất.

Hiện tại Việt Mới Audio vẫn đang và sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm,

trau dồi kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt nhất các công trình. Công ty đang từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị trường âm thanh chuyên nghiệp, bên cạnh đó còn được các đối tác trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao.