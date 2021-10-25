Tiểu sử Lâm Chấn Khang - “Ông vua miền Tây” có chất giọng sâu lắng giàu cảm xúc

Lâm Chấn Khang tên thật là Bùi Thái Châu , sinh ngày 12/11/1980 tại Cần Thơ. Chia sẻ về cái nghệ danh này của mình, nam ca sĩ cho biết, từ nhỏ anh đã thích cái tên Khang, khi xem phim TVB lại thấy các nhân vật họ Lâm thường rất đẹp trai. Còn từ Chấn là lựa chọn ngẫu nhiên và dễ nhớ. Từ đó cái tên Lâm Chấn Khang ra đời.

Lâm Chấn Khang không phải là ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình. Bởi anh không tham gia các cuộc thi hát trên truyền hình để tìm chỗ đứng và tạo dựng danh tiếng trong showbiz. Anh chọn một con đường hoàn toàn khác biệt, bằng nỗ lực của bản thân anh dần trở nên có tiếng tăm, thường phục vụ bà con ở khu vực miền Tây.

Sau một thời gian anh bắt đầu nhìn nhận lại thấy sống như vậy rất có lỗi với bố mẹ. Anh dũng cảm vứt bỏ quá khứ để xây dựng lại tương lai, bắt đầu bỏ việc tụ tập chơi bời, bắt đầu tập trung cho sự nghiệp. Vì anh có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên bắt đầu xây dựng thương hiệu cho giọng hát của mình.

Sống trong gia đình không mấy khá giả nên 18 tuổi anh đã quyết định xin ba mẹ lên Sài Gòn học nghề. Nhưng học nghề ở đâu thì không thấy, thời điểm anh mới lên Sài Gòn đã cùng 6 người bạn sống chen chúc trong một căn phòng ở quận 10. Xin bố mẹ đi học nghề nhưng thực tế anh lại tụ tập, ăn chơi và quậy phá. Đây là quá khứ bất hảo mà Lâm Chấn Khang không muốn nhìn lại.

Lâm Chấn Khang bắt đầu sự nghiệp ca hát

Giai đoạn năm 2010, Lâm Chấn Khang bắt đầu ấp ủ thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tay. Tại lúc trước ăn chơi, không chịu làm ăn, tích cóp tiền bạc nên anh không có nhiều kinh phí để đầu tư cho MV của mình. Với nguồn kinh phí thấp, Lâm Chấn Khang đã thuê những người đi quay video clip đám cưới để thực hiện MV. Sau khi MV quay xong, anh tự tay dán poster khắp nơi rồi ký gửi sản phẩm tại các tiệm đĩa để quảng bá tên tuổi của mình. Mặc dù MV còn đơn giản nhưng không ngờ sau khi trình làng, sản phẩm lại được nhiều khán giả chú ý. Số lượng đĩa anh cung cấp cho các tiệm cũng đã bán hết sạch, nhờ có động lực này mà Lâm Chấn Khang càng cố gắng hơn nữa.

Nhờ sự thành công của tác phẩm đầu tay, Lâm Chấn Khang đã tiếp tục làm đến album 2. Lúc này anh đầu tư hơn, cố gắng gom thêm tiền để làm cho chuyên nghiệp hơn. Sau tất cả nỗ lực, sản phẩm của anh rất được lòng mọi người, ủng hộ với bài HIT “Người ta nói tôi là người thế thân”.

Lâm Chấn Kháng cố gắng thay đổi bản thân và đi theo nghề ca sĩ

Vì có bài hát HIT, tiếng lành đồn xa, danh tiếng của Lâm Chấn Khang cũng bắt đầu nổi hơn. Anh được 1 bầu show ở Tây Ninh mời đi diễn và công việc ca hát chuyên nghiệp cũng bắt đầu từ đó. Anh đi hát nhiều nơi và có thêm tiền để trang trải cuộc sống cũng như đầu tư vào hình ảnh và sản phẩm âm nhạc của mình.

Sự nghiệp ca hát cứ thế ngày một phát triển. Sau hơn 10 năm miệt mài tham gia nghệ thuật, Lâm Chấn Khang có trong tay nhiều bài HIT được đông đảo người yêu nhạc biết đến như: Ở phương đó hãy tha thứ cho anh, Nụ hôn lạnh, Ngày tận thế…

Anh cũng sở hữu hàng loạt các MV phim ca nhạc lập kỷ lục về lượt xem trên Youtube. Đặc biệt là series phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ rất đình đám. MV này quy tụ nhiều diễn viên quen mặt góp phần tạo nên sự tò mò thu hút người xem. Vì vậy những tập phim ca nhạc của series này vô cùng thành công khi liên tục lọt top trending Youtube.

Hiện tại, kênh youtube của Khang đã cán mốc hơn 3,1 triệu lượt theo dõi. Mặc dù đã có rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng, với nhiều phong cách hiện đại, nhưng Lâm Chấn Khang vẫn giữ được vị trí trong lòng khán giả. Anh vẫn không đi theo lối nhạc thịnh hành như hiện nay. Các bài hát, MV của anh mộc mạc bình dân, đúng với đời thực hiện vẫn luôn được khán giả yêu mến.

Lâm Chấn Khang chủ yếu hát phục vụ người dân lao động

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người gọi anh là “Ca sĩ hát hội chợ”. Nhưng anh không quan tâm đến đánh giá của người khác. Anh cho rằng, mỗi người một quan điểm. Anh quan niệm mình phải sống cho chính mình, do đó, không quá quan tâm vấn đề này. Điều quan trọng nhất là làm ra tiền, lo cho cuộc sống của chính mình, thậm chí làm một phim ca nhạc mà không màng tới lợi nhuận, mang đến tính giải trí, phục vụ khán giả.

Hiện tại anh đã có lượng khán giả hâm mộ nhất định nhưng vẫn không hướng mình đến vị trí của một ca sĩ hạng sang mà vẫn muốn gắn bó với các sân khấu biểu diễn nhỏ, lẻ ở tỉnh. Anh luôn tự hào mình là ca sĩ bình dân, nghệ sĩ hát phục vụ cho những người dân lao động bình thường nhất.

Lâm Chấn Khang hạnh phúc viên mãn bên người vợ Kim Jun See

Anh và vợ Kim Jun See (tên thật là Trần Thị Thùy Dung) sinh năm 1993, mang trong mình 2 dòng máu Việt - Hàn đã có thời gian ở bên nhau khá dài trước khi tiến đến hôn nhân. Hai người đã có 17 năm bên nhau, yêu và sống chung như vợ chồng. Hai người cũng đã có với nhau 2 cậu con trai. Con trai đầu tên gọi thân mật ở nhà là Ken, cậu kế tên Win. Con trai đầu có nhiều nét giống bố, con thứ 2 lại giống mẹ. Cả hai đều ngoan ngoãn và có thành tích học tập tốt.

Lâm Chấn Khang và Kim Jun See từng có thời gian dài hợp tác qua các sản phẩm âm nhạc. Cũng nhờ việc hợp tác này mà cả hai nảy sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp. Lâm Chấn Khang đã dành lời yêu ngọt ngào, tự hào nói về vợ của mình. Anh chia sẻ, từ một cô bé ở bên anh lúc 17 tuổi, không biết nấu nướng, không quan tâm hay chăm sóc người khác thì bây giờ cô ấy là người phụ nữ đảm đang số 1 trong lòng anh.

Vào ngày 3/1/2019 Lâm Chấn Khang đã cầu hôn người yêu lâu năm là Kim Jun See bằng nhẫn kim cương kèm với một chiếc xế hộp khủng. Ngày 28/08/2019, cặp đôi đã công khai bộ ảnh cưới với tông màu trắng và đen. Đồng thời cũng tiết lộ thời gian diễn ra hôn lễ là vào ngày 09/09/2019. Lễ cưới diễn ra trong không gian ấm cúng tại một nhà hàng tiệc cưới ở quận 10. Cả hai chỉ mời khoảng 150 khách, với những giọng ca miền tây nổi tiếng như Khánh Phương, nhóm HKT...

Hiện tại Lâm Chấn Khang đang hạnh phúc bên vợ và hai con trai

Cuối cùng sau bao khó khăn, thử thách, khi Lâm Chấn Khang cũng đã thành công, có sự nghiệp cũng đã rước nàng về nhà. Hai người đã nắm chặt tay nhau và dành cho nhau sự tin tưởng, tôn trọng để đi đến một cái kết đẹp.

Nhìn lại quá khứ, tiểu sử Lâm Chấn Khang thì thấy anh là một nghệ sĩ gian truân, nhiều bươn chải và nếm đủ các vị đắng, cay, chua, ngọt của cuộc đời. Vì vậy, đến bây giờ đã thành công anh vẫn luôn áy náy và muốn bù đắp lại cho gia đình. Hiện tại, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay sân khấu sự kiện lớn nhưng anh vẫn luôn có sức hút đáng kể đối với khán giả ở tỉnh. Khán giả hâm mộ cũng dành tặng anh danh xưng “Ông hoàng miền Tây”, hay cái tên gọi trìu mến “ông vua YouTube. Bởi các MV của anh luôn nằm trong top thịnh hành trên youtube và được nhiều người vào xem.